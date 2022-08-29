Понедельник, 29 Августа 2022 11:57

АрмИнфо.Дальнейшее упрочение исторических уз между Москвой и Ереваном в полной мере отвечает жизненным интересам наших народов, служит целям социально-экономического развития двух стран, укрепления стабильности на Южном Кавказе.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ по случаю 25-летия со дня подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения.

<Сегодня отмечается 25 лет со дня подписания Договора, который в значительной степени определил принципы и приоритеты наших межгосударственных отношений. Документ стал важной вехой на пути выведения двустороннего партнерства на уровень подлинного союзничества. Мы успешно продвигаемся вперед по широкому спектру направлений сотрудничества, наполняем его конкретным содержанием, повышаем эффективность взаимодействия>, - говорится в заявлении МИД России.

В нем подчеркивается, что определяющее значение для наращивания двустороннего потенциала имеют регулярные доверительные контакты руководства России и Армении, позволяющие не только решать актуальные

вопросы, но и координировать позиции по ключевым региональным и международным проблемам. В совместном заявлении президента Российской Федерации Владимира .Путина и премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, принятом в ходе официального визита в Россию главы армянского правительства 19-20 апреля 2022 г., подтверждено намерение всесторонне углублять и расширять межгосударственные отношения на принципах, закрепленных в Договоре 1997 г.

<Настроены и далее с позиции ключевого союзника помогать Еревану в укреплении обороноспособности и погранбезопасности, нормализации связей с соседями. Убеждены, что путь к стабильности в регионе лежит через четкое следование трехсторонним договоренностям от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Ключевым фактором обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе остается Российский миротворческий контингент. Мы искренне дорожим дружбой с братской Арменией и настроены на дальнейшее укрепление российско-армянского союзничества ради процветания наших стран и народов>, - отмечается в заявлении.