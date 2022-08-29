Понедельник, 29 Августа 2022 11:55

АрмИнфо. Посольство США в Азербайджане отреагировало на заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о том, что посольство США откровенно проигнорировало приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши.

Представитель посольства заявил в ответ на запрос <Голоса Америки>, что Соединенные Штаты считают, что посредством постоянного диалога, постоянного взаимодействия, в том числе на самом высоком уровне, можно сделать все возможное, чтобы помочь достичь прочного и всеобъемлющего мира. <Как мы уже говорили ранее, нет большего сторонника независимости и суверенитета Азербайджана, чем Соединенные Штаты. Сотрудники посольства США совершали и продолжают совершать обширные поездки во все регионы Азербайджана, в том числе в Агдамский, Зангиланский и Физулинский. Сотрудники посольства посещают все регионы страны для установления отношений с Азербайджаном по таким важным вопросам, как безопасность, здравоохранение, энергетика и экономическое развитие>, - говорится в сообщении посольства США в ответ на запрос "Голоса Америки".

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил 27 августа в ходе организованного правительством Азербайджана визита многочисленных аккредитованных в Азербайджане дипломатов, сотрудников международных организаций в город Шуши, что послы Франции и США в Азербайджане не участвовали в визите в Шушу. <Они явно проигнорировали приглашение правительства Азербайджана. Мы воспринимаем это как оскорбление нашей территориальной целостности. Как сопредседатели Минской группы ОБСЕ Франция и США не внесли вклада в урегулирование конфликта за 30 лет. Они потратили впустую 30 лет времени Азербайджана. Не присоединившись к этой поездке, они в очередной раз проявили халатность>, - сказал Гаджиев.