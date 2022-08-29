Понедельник, 29 Августа 2022 10:48

АрмИнфо. После завершения капитального ремонта на полную мощность возобновила работу заводская столовая АРМЕНАЛа. Здесь каждую смену получают дотационное питание в расчете 1500 драмов на человека все 670 сотрудников предприятия. В рамках социальной программы работодатель ежегодно на эти цели выделяет до 160 млн драмов.

“Ремонтные работы выполнены с опережением сроков и с высоким качеством. Обновлены все помещения – фойе, залы приема и приготовления пищи, а также бытовые комнаты. С учетом наших пожеланий строители оформили ннтерьеры в корпоративном стиле и в эстетике армянских традиций. Надеемся, что это будет способствовать улучшению аппетита и психологического климата в коллективе. Финансировался ремонт столовой в рамках дополнительных социальных инвестиций при поддержке русаловского дивизиона Даунстрим”, - сказал генеральный директор АРМЕНАЛа Артур Закарян.

По словам директора оператора питания, компании Ako food Давида Алексаняна, в ходе ремонта усовершенствованы системы отопления и вентиляции, рабочие места на кухне и при раздаче блюд стали эргономичнее. Широкие окна значительно увеличили освещенность помещений. Заменены кухонная техника и утварь, а также столы и стулья, расширен участок раздачи пищи. Новшества внесены и в ассортимент, в котором стало больше мясных блюд.

“Мы будем учитывать пожелания работников завода и регулярно проводить дни кухонь разных народов”, - сказал – Д. Алексанян.