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 Понедельник, 29 Августа 2022 10:46
Александр Аванесов

МВД Арцаха сообщило, как будет осуществляться связь республики с Арменией послей 31 августа

МВД Арцаха сообщило, как будет осуществляться связь республики с Арменией послей 31 августа

АрмИнфо. Министерство внутренних дел Арцаха сообщило, как будет осуществляться связь республики с Арменией послей 31 августа.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, движение по Бердзорскому коридору межгосударственной автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией, будет осуществляться до 31 августа текущего года включительно. Безопасное передвижение граждан в этот период будут

обеспечивать российские миротворцы.

После 31 августа связь с Республикой Армения будет осуществляться по новому коридору в южном направлении, через территорию Бердадзорского подрайона, о чем МВД предоставит четкую и подробную информацию. <Принимая во внимание обеспокоенность граждан, МВД будет публиковать актуальную информацию о действующем коридоре Бердзора два раза в день - днем и вечером>, - говорится в сообщении. 

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