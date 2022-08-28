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АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Казахстаном.
Как сообщает пресс-служба премьер-министра, в послании говорится:
<Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,
Примите сердечные поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Казахстан.
В многовековой истории дружбы народов наших стран эта знаковая дата стала отправной в выстраивании качественно новых межгосударственных отношений, в рамках которых созданы все условия и механизмы, призванные обеспечить продвижение партнёрства, как на двустороннем уровне, так и в рамках многосторонних форматов.
Убеждён, что активный диалог на высшем уровне, совместная последовательная работа по линии парламентов и межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, активизация культурно-гуманитарных контактов, несомненно, откроют новые горизонты в реализации потенциала армяно-казахстанских отношений. Это исходит из интересов упрочения дружбы наших народов, взаимной заинтересованности в региональной стабильности и безопасности.
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,
Желаю Вам крепкого здоровья и новых успехов в Вашей деятельности, а дружественному народу Казахстана - мира и процветания>.
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|МВД Арцаха сообщило, как будет осуществляться связь республики с Арменией послей 31 августа
|Главе туркменского МИД вручили орден Узбекистана, узбекским дипломатам – туркменский орден
|Главы генштабов Армении и России обсудили ситуацию в Арцахе
|Минобразования Арцаха: Эвакуация культурно-исторических памятников из населенных пунктов Бердзор, Неркин Сус и Ахавно завершена
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Прогноз: Вопросов больше чем ответов. Но они будут решены при поддержке Москвы
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|В Ереване состоялось заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны государств СНГ
|Госдеп: США привержены прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией
|Участок дороги Шуши-Бердзор-Горис, соединяющей Арцах с Арменией, будет действовать до 31 августа
|Сафарян: Противники армяно-российской дружбы и союзничества пытаются очернить участие Армении в ЕАЭС
|Idplus: Новый партнер Idram с новыми плюсами для всех
|Американские законодатели выступили с новой инициативой по предоставлению финансовой помощи Арцаху
|Политолог: Украину превратили в испытательный полигон
|Политик: Армения находится на водоразделе
|В Баку отреагировали на назначение нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США
|Арман Гукасян: Армянская общественность должна осознать, что альтернативой российскому влиянию на Южном Кавказе сегодня может быть только турецкое господство
|Клиенты ВТБ (Армения) могут получать переводы из России в драмах РА
|В Армении раскрыта цепочка незаконного оборота наркотиков
|В Степанакерте в цехе кислородного оборудования произошел пожар, в результате которого взорвались баллоны высокого давления.
|Пашинян, Мишель и Алиев встретятся в Брюсселе 31 августа
|Выявлен случай незаконного пересечения государственной границы Армении иностранным гражданином - СНБ
|В Физгородке возобновились акции протеста, двое граждан подвергнуты приводу
|Депутат: Поправки в закон <О военной службе и статусе военнослужащего> неприемлемы
|Омбудсмен: Граждане Арцаха имеют право быть в курсе событий, происходящих в республике и вокруг нее
|Aрмяне США требуют от законодателей немедленно прекратить оказание военной помощи Азербайджану
|Российские миротворцы обеспечивают безопасное передвижение граждан, въезжающих в Арцах - МВД республики
|ЕСПЧ отклонил иск Азербайджана
|Прогноз: Попытки усадить Ереван и Баку за стол переговоров будут продолжаться
|Главы МИД Армении и Франции обсудили Карабах
|Прогноз: Азербайджан армянскими дорогами не воспользуется
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Представители Азербайджана посетили Сарсангское водохранилище в Арцахе
|Переводы по системе Visa Direct через приложение AraratMobile
|В Армении может быть сокращен срок службы в вооруженных силах страны
|С 15 сентября в Армении стартуют трехмесячные сборы резервистов
|Азербайджан грубо нарушает международное гуманитарное право - депутат
|Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
|На территории торгового центра <Сурмалу> в Ереване прекращены поисковые работы
|Тюрколог: Анкара потребует от Еревана цену за успешное завершение процесса
|Возле одного из домов в Ереване обнаружена боевая граната
|Прогноз: КПП на границе с Азербайджаном приведут к еще большим проблемам
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На Площади Республики в Ереване стартовал митинг <Движения за независимость>
|Айк Ханумян: Государственные органы обладают большей информацией, чем активисты Facebook
|Только в августе в вооруженных силах Армении зафиксировано 7 случаев смертей - правозащитник
|Новый маршрут, связывающий Арцах с Арменией, будет иметь тот же правовой статус, что и ныне действующий коридор - российские миротворцы
|Глава МИД Турции: Залогом мира на Южном Кавказе является мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном
|Дорога в сторону торгового центра <Петак> будет открыта с односторонним движением - МЧС
|Независимость для нас - крепкие союзнические отношения, но союзники не всегда являются союзниками только для нас: поздравительное послание Пашинян
|ANCA призывает Конгресс расследовать отказ администрации США предоставить помощь армянскому населению Арцаха
|Температура воздуха в Армении повысится на 2-4 градуса
|Гагик Царукян приобрел земельные участки на склонах горы Атис, на которой он намерен установить статую Христа - СМИ
|Исполняется 32-ая годовщина со дня принятия декларации о независимости Армении
|СНБ Армении опровергает сообщения СМИ относительно порядка проезда азербайджанских авто через территорию страны
|Эксперт: Азербайджан вполне способен воспользоваться российской занятостью на Украине
|Востоковед: Международные отношения характеризуются коллективной безответственностью
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Читать больше
|Прогноз: Вопросов больше чем ответов. Но они будут решены при поддержке Москвы
|Прогноз: Геополитическая конкуренция глобальных изменений на Южном Кавказе не предполагает
|Политолог: Украину превратили в испытательный полигон
|Политик: Армения находится на водоразделе
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