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 Суббота, 27 Августа 2022 14:49

Главе туркменского МИД вручили орден Узбекистана, узбекским дипломатам – туркменский орден

Главе туркменского МИД вручили орден Узбекистана, узбекским дипломатам – туркменский орден

АрмИнфо.Церемония вручения государственной награды Туркменистана – ордена «Galkynyş» («Возрождение») – узбекским дипломатам состоялась в пятницу в МИД, после завершения очередного раунда туркмено-узбекских политконсультаций.

Согласно указу президента Туркменистана, ордена «Galkynyş» удостоен заместитель секретаря Совбеза при президенте Узбекистана Абдулазиз Камилов, являющийся также спецпредставителем главы РУз по вопросам внешней политики. А до этого, в 1994−2003 и 2012−2022 годах он работал министром иностранных дел Узбекистана, и на этом посту внес огромную лепту в развитие туркмено-узбекского партнерства.

Орден «Galkynyş» вручен также исполняющему обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимиру Норову.

Так туркменская сторона отметила важный вклад узбекских партнеров в наращивание двустороннего взаимодействия, укрепление традиционно добрососедских отношений.

Вице-премьеру Туркменистана, министру иностранных дел Рашиду Мередову был вручен ордена «Дустлик» – государственная награда Республики Узбекистан.

Указ о награждении орденом «Дустлик» («Дружба») был подписан президентом Узбекистана еще в августе 2021 года, и вот сегодня представилась возможность провести торжественное вручение этой награды за достижения в работе по укреплению дружбы, братства и взаимного согласия между представителями двух народов, вклад в развитие межгосударственного сотрудничества.

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