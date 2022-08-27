Суббота, 27 Августа 2022 10:56

АрмИнфо.Статья Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения Б.Б.Иманбаева, посвященная 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией.

27 августа Казахстан и Армения отмечают важную дату – 30-летие установления дипломатических отношений. То, что началось с протокольного дипломатического акта, обмена так называемыми «вербальными нотами», сегодня превратилось в многогранные, живые и интенсивные отношения и взаимодействие. За 30-летний период между Нур-Султаном и Ереваном наработан и установлен высокий уровень политического диалога и экономического взаимодействия. В двустороннем сотрудничестве между государствами отсутствуют какие-либо разногласия, по многим вопросам региональной и глобальной повестки наши страны придерживаются схожей позиции. Казахстан проявляет готовность увеличить взаимную торговлю и реализовать совместные проекты, со своей стороны Армения оказывает поддержку международным инициативам Казахстана. За прошедшие 30 лет Казахстан и Армения сумели выстроить взаимовыгодные политические и экономические приоритеты в двусторонних и многосторонних отношениях, направленные на продвижение взаимных интересов в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии.

Если по историческим меркам 30-летний период представляет короткий промежуток времени, то для Казахстана и Армении это является целой эпохой, связанной с укреплением государственности, развитием социально-экономического потенциала, созданием демократических и правовых основ общества и утверждением в качестве полноправных субъектов международных отношений. Сегодня в нашей стране под руководством Президента Касым-Жомарта Токаева последовательно проводится курс на построение Нового Казахстана, направленный на масштабную политическую и социально-экономическую трансформацию страны и дальнейшие демократические реформы. Целью новой экономической политики является развитие конкурентной и устойчивой рыночной экономики социальной направленности в современных условиях глобальной геополитической турбулентности.

5 июня 2022 года в рамках конституционной реформы в Казахстане состоялся общенациональный референдум, по итогам которого граждане страны поддержали изменения и поправки в Конституцию РК, направленные на переход от суперпрезидентской модели к президентской республике, усиление роли и повышение статуса Парламента, расширение участия населения в управлении страной и усиление механизмов защиты прав граждан.

С установлением дипломатических отношений межгосударственное взаимодействие наших стран развивается в духе партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. В октябре 1992 года в Республике Казахстан открылось Посольство Республики Армения, с 1 марта 2007 года в Ереване функционирует Посольство Республики Казахстан. Основными документами, регламентирующими двусторонние отношения, являются Договор об основах отношений между Республикой Казахстан и Республикой Армения (1993г.) и Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Казахстан и Республикой Армения (1999г.). Двусторонняя договорно-правовая база состоит из 23 международных документов, охватывающих практически все направления сотрудничества.

Интенсивность встреч руководителей двух стран как в двустороннем, так и многостороннем форматах является свидетельством плодотворного диалога на высшем и высоком уровнях. Стороны регулярно обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов. Так, в июне прошлого года состоялся визит Президента Армении А.Саркисяна в Казахстан, в ходе которого были проведены переговоры с Президентом К.Токаевым, а также с руководством Парламента и экономических ведомств и организаций РК. 25 февраля 2022 г. в ходе рабочего визита Премьер-министра РА Н.Пашиняна в Нур-Султан в рамках участия в заседании Евразийского межправительственного совета состоялась его двусторонняя встреча Президентом РК К.Токаевым, во время которой были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества.

Казахстан и Армения активно и эффективно взаимодействуют в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, а также по линии ООН, ОБСЕ и других международных организаций. Большой вклад в дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между нашими странами внесли рабочие визиты в Ереван в июне т.г. Заместителя Премьер-Министра – Министра иностранных дел РК М.Тлеуберди и помощника Президента – секретаря Совета безопасности РК Г.Нурдаулетова, которые приняли участие в заседаниях СМИД и КССБ ОДКБ. С учетом председательства Республики Армения в ОДКБ во второй половине этого года в Ереване планируется проведение сессии Совета коллективной безопасности с участием лидеров государств-участников Организации.

Казахстан высоко ценит поддержку Арменией наших международных инициатив. Так, армянская сторона поддержала кандидатуру РК на членство в Совете Безопасности ООН на 2017-2018 гг., в Совет по правам человека ООН на 2022-2024 гг., в Исполком Детского Фонда ООН на 2021-2025 гг., в Административный совет и Совет почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза и др. Республика Армения активно поддерживает казахстанскую инициативу по проведению Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Представители Армянской Апостольской церкви на постоянной основе принимают участие в работе Съезда. Как известно, 14-15 сентября т.г. в Казахстане состоится VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в котором планируется участие главы отдела внешних связей и протокола Первопрестольного Святого Эчмиадзина, Архиепископа Н.Ованисяна.

Мы видим, что широкий позитивный отклик в Армении находит политика Казахстана, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, где особую роль играет Ассамблея народа Казахстана, объединяющая представителей всех проживающих в стране этнических общин. Важно отметить, что в РК проживают более 130 этносов и 17 религиозных конфессий. При таком многообразии страна выработала уникальную модель межэтнического единства и сумела обратить разнообразие общества себе на пользу на фоне глобальных и региональных, конфессиональных, социальных, культурных, языковых и этнических противоречий. Отрадно видеть, что в политической, экономической, общественной и культурной жизни Казахстана активно участвует армянская диаспора, которая составляет более 25 тыс. чел. В стране созданы необходимые условия для сохранения языка и культуры всех этносов, в том числе армян. В настоящее время в Казахстане функционируют 18 армянских культурных центров. При армянских общинных организациях действуют 18 воскресных школ, 11 танцевальных коллективов, 3 музыкальных хора и художественная галерея «Арвест». Армянская диаспора в Казахстане является своего рода «живым мостом» между нашими странами и народами. По итогам парламентских выборов, состоявшихся в январе 2021 года, депутатом Мажилиса Парламента Казахстана избран руководитель западно-казахстанского армянского культурного центра «Масис» А.Амирханян.

Межпарламентское взаимодействие между Казахстаном и Арменией осуществляется на традиционно высоком уровне. В парламентах двух стран активно функционируют Группы дружбы. На регулярной основе проводятся встречи Спикеров Сената и Мажилиса Парламента РК с Председателем Национального Собрания РА на полях МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Межпарламентского союза, в ходе которых стороны обмениваются мнениями по широкому кругу вопросов межпарламентского сотрудничества. 28 марта 2022 года в г.Алматы состоялась встреча Председателя Сената Парламента РК М.Ашимбаева с Председателем Национального Собрания РА А.Симоняном в рамках мероприятия, посвященного 30-летию Межпарламентской ассамблеи СНГ. 6 июня 2022 года состоялся рабочий визит Председателя Мажилиса Парламента РК Е.Кошанова в Ереван, во время которого он принял участие в заседании Совета ПА ОДКБ и провел встречу с Председателем Национального Собрания РА А.Симоняном.

Депутаты парламентов Казахстана и Армении принимают активное участие в наблюдении за парламентскими выборами двух стран. Так, 10 января 2021 года за ходом выборов в Мажилис Парламента РК от армянской стороны в составе миссий наблюдателей по линии МПА СНГ и ПА ОДКБ приняли участие члены Группы дружбы «Армения-Казахстан» Национального Cобрания РА. В свою очередь, 20 июня 2021 года за ходом внеочередных выборов в Национальное Собрание РА от казахстанской стороны в составе миссий наблюдателей по линии ПА ОБСЕ, ПА ОДКБ, МПА СНГ участвовали депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК. 3-5 июня 2022 года депутат Национального Собрания РА, руководитель парламентской Группы дружбы «Армения-Казахстан» В.Акобян принял участие в миссии международных наблюдателей МПА СНГ на общенациональном референдуме в Казахстане по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

В настоящее время динамично развивается взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами в торгово-экономической сфере. Важным инструментом активизации казахстанско-армянского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия является совместная Межправительственная комиссия (МПК) по экономическому сотрудничеству, 8-ое заседание которой состоялось в г.Нур-Султане 26 мая 2021 года. По итогам заседания МПК достигнуты договоренности по наращиванию взаимной торговли и инвестиций, реализации совместных кооперационных проектов в сфере промышленности, высоких технологий и космических разработок, науки, сельского хозяйства, транспорта, туризма, образования, здравоохранения, культуры, спорта, охраны окружающей среды, межрегионального взаимодействия. В рамках МПК был проведен казахстанско-армянский бизнес-форум в онлайн-формате.

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в Казахстане зарегистрировано более 300 юридических лиц, филиалов и представительств с армянским участием. В Казахстане успешно работают армянские предприниматели в дорожно-строительной отрасли, ювелирной сфере, секторе сервисных услуг и др. Перспективным направлением в рамках двустороннего экономического сотрудничества является сфера высоких технологий, а также внедрение инноваций в области образования и науки.

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста взаимной торговли между нашими странами. По данным Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, объем двустороннего товарооборота по итогам 2021 года увеличился на 26% по сравнению с предыдущим годом. При этом казахстанский экспорт вырос на 30%, импорт – на 22%. За 6 месяцев 2022 года казахстанско-армянский товарооборот увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует отметить, что торгово-экономические отношения между нашими странами активно развиваются в рамках евразийской интеграции.

Армения была представлена среди 115 стран мира, принявших участие в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», посвященной альтернативным источникам энергии, которая проходила в столице Казахстана в 2017 году. В павильоне Армении были представлены достижения армянских компаний в сфере солнечной энергетики, ветроэнергетики, а также новые проекты в сфере вычислительных технологий, активно использующихся в энергетике.

Важное значение для интенсификации экономического сотрудничества между Казахстаном и Арменией имеет открытие в июне этого года казахстанской авиакомпанией Fly Arystan нового регулярного рейса Алматы-Ереван-Алматы, что значительно расширило возможности взаимного туризма. Кроме того, с прошлого года восстановлен авиамаршрут Актау-Ереван-Актау, который выполняет казахстанская авиакомпания SCAT.

Культурно-гуманитарное и научно-образовательное взаимодействие между Казахстаном и Арменией развивается на базе межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области культуры от 6 ноября 2006 года и Соглашения между Правительствами РК и РА о сотрудничестве в области образования и науки от 26 апреля 2010 г. Также подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным центром рукописей и редких книг Министерства культуры РК и армянским Институтом древних рукописей «Матенадаран».

Посольство Казахстана проводит активную работу по развитию и укреплению научно-академического взаимодействия между нашими странами. Культурные связи между казахами и армянами имеют многовековую историю, о чем свидетельствуют сохранившиеся кыпчакоязычные армянографичные манускрипты. В одном из крупнейших хранилищ древних письменных памятников – Институте древних рукописей «Матенадаран» им. Месропа Маштоца в Ереване хранятся около 17 тыс. рукописей, среди которых есть кыпчакоязычные тексты на армянском языке. В течение последних лет при содействии армянских ученых из фондов Матенадарана были получены копии 40 исторических трудов по истории Центральной Азии и Казахстана.

Благодаря поддержке Правительства Армении в Ереванском государственном университете создан и активно действует Центр казахского языка, культуры и истории им. Абая, где проходят занятия по изучению казахского языка для армянских студентов. В ноябре 2016 г. в Национальной библиотеке Армении состоялось открытие Центра казахской литературы, в ходе которого был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальными библиотеками двух стран. В рамках 175-летнего юбилея великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева в Ереване в 2020 г. авторским коллективом во главе с заведующим кафедрой тюркологии ЕГУ, профессором А.Сафаряном совместно с Посольством РК впервые на армянском языке были изданы «Слова назидания» великого Абая, фундаментальная антология казахской литературы, а также новая редакция романа-эпопеи Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

В декабре 2021 г. в Центре казахского языка, истории и культуры им. Абая Ереванского государственного университета состоялась международная научная конференция по тематике кыпчакоязычных армянографичных манускриптов, в которой приняли участие известные ученые-востоковеды из России, Ирана, Израиля, Польши, Франции, Кыргызстана, а также представители научно-образовательных центров, национальных университетов и академических институтов Казахстана и Армении. В ходе конференции ведущие специалисты и ученые обсудили многовековые культурные связи между казахами, армянами и другими народами Северной Евразии.

Все это свидетельствует о важности расширения и укрепления многопланового казахстанско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Общая история и глубокие культурные связи между Казахстаном и Арменией, сложившиеся дружественные отношения на двустороннем и многостороннем уровнях являются прочной основой для развития и углубления взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и народами.