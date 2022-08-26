Пятница, 26 Августа 2022 22:37

АрмИнфо.Эвакуация материальных культурных ценностей (музейных экспонатов, фондов библиотек, памятников монументального искусства ) из населенных пунктов Бердзор, Неркин Сус и Ахавно завершена. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах.

В целом, согласно источнику, из данных населенных пунктов было вывезено 46 памятников монументального искусства, свыше 10 000 книг Бердзорской городской библиотеки и школьной библиотеки Ахавно доставлены в Степанакерт. Памятники монументального искусства также вывезены в Степанакерт.

Исключением стал один хачкар, находящийся в Церкви Сурб Наатакац в Ахавно и 4 мемориальных камня, на которых высечены имена погибших воинов-освободителей Сюникского ополчения, которые по желанию родных были доставлены в Ераблур, а хачкар, посвященный Вазгену Саргсяну, который находился в мемориальном комплексе Бердзора, по предложению его семьи был доставлен в Араратскую область и будет установлен во дворе церкви Святого Акопа.

Сообщается, что со стороны Армянской Апостольской церкви было предложено создать парк в городе Степанакерт или Мартакерт, где будут размещены памятники, вывезенные из Парка героев общины Неркин Сус. <Предложения касаемо судьбы эвакуированных памятников будут обсуждены с участием уполномоченных представителей, после чего будут приняты соответствующие решения>, - говорится в источнике.