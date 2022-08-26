Пятница, 26 Августа 2022 17:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 12, 14, 18 на улице Свачяна, 8/8 на улице Раффи, абоненты-жильцы на улицах 4, 10 в кв. “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилой дом 13 и собственные дома 25-43 на улице Сасунци Давида, собственные дома 4-36 на улице Мурацана;

11:00-17:00 собственные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 16, 23, 25 и собственные дома 16-41 на улице Г.Мурадяна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Амберд, Агавнатун и Лернамердз;

в Арагацотнской области:

11:00-13:00 села Кош, Лернарот, Верин Сасуник, Аруч, Шамирам и Дпреванк;

11:00-17:00 село Уджан;

в Араратской области:

10:00-14:00 станции операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком-Армения”, “Юком”, воинские части, центр управления воздушным движением ''Айаэронавигация”, телестанция Зовашена, абонент, не являющийся жильцом, “Гидромет каян” в Араратском регионе;

10:00-16:00 село Урцаландж;

10:30-14:30 частично улицы Маркса, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

14:00-16:00 частично село Ланджар; села Зангакатун, Вардашат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично села Чива, Арени;

в Котайкской области:

10:30-16:30 квартал “Какавадзор” в городе Раздан; села Агавнадзор, Мармарик, Меградзор, Артаваз, Пюник, Анкаван; ООО “Норалусин”, зона отдыха “Ехевнинер”, пансионат “Еркрабан”, ЗАО “Джрат”, дом отдыха Анкавана “Овит”, санаторий “Анкавана “Так Джрер”, ООО “Элеонора”, училище “Квант”, ООО “Амакцвац кере”, ООО “Педагогический университет'', гостиничный комплекс ''Наири спа Резортс", ООО ‘Мармарик", ООО "Вива-Ман Груп", ООО ''Меградзор Голд", ЧП ''Нори Какосян'', лагеря “Лусабац”, ‘Асмик” и ''Арагац", станции компаний “Юком'', ''ВиваСелл-МТС'', ''Телеком Армения " и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Ваагни, Антарамут и Даштадем.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы на улицах Силикяна 5, 7, улица Силикяна 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 49, 54 на пр. Баграмяна, собственные дома 37-49 на пр. Баграмяна, жилой дом 41/1 на улице Айгедзори, собственные дома 7-50 на пр. Айгедзори, жилые дома 36, 38 на улице Бабаяна, собственные дома 11-29 на 25-ой улице, 1-13 на 39-ой улице Арабкира и собственные дома 3-13 на улице Давтяна;

в Араратской области:

10:00-14:00 Лусашох, Ланджар и Ланджанист;

10:30-14:30 частично село Верин Арташат;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Арени; частично улицы Микояна, Андраника, Момика в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։30-16:00 села Артаваз, Пюник, Дзорак, Анкаван и прилегающие зоны отдыха, лагеря ‘Асмик” и “Лусашог", гостиничный комплекс "Ани Резорт", гостиничный комплекс ''Наири спа Резортс", санаторное учреждение ‘Так джрер” в Анкаване, станции операторов ‘Юком'', ‘ВиваСелл-МТС'', ''Телеком Армения" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Тавушской области:

10:00-12:00 село Енокаван, МГЭС “Хачахбюр-1”, “Хачахбюр-2” в Иджеванском регионе.