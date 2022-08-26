Пятница, 26 Августа 2022 17:25

АрмИнфо.Вопросов вокруг подлежащих открытию коридоров на Южном Кавказе сегодня по-прежнему больше чем ответов. Но я очень надеюсь, что эти вопросы найдут свое скорое или не очень решение при российской поддержке и участии.

Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Черноморско-Каспийского региона имени Арцруни, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова Виктор Надеин-Раевский.

"К примеру, в охране, вне всяких сомнений, нуждается территория вокруг Лачинского коридора. Гористая местность, серпантин - там не просто узкий участок дороги, там участок территории, который кто-то должен охранять. Особенно после появления там азербайджанского населения. В противном случае неизбежны столкновения. И я отнюдь не считаю, что контроль над территорией Лачинского коридора должен осуществляться исключительно Азербайджаном", - подчеркнул он.

Возвращаясь, в этом свете, к истории конфликта, тюрколог напомнил, что территория населенного армянами Нагорного Карабаха в свое время была включена большевистским правительством РСФСР Азербайджану. В то же время, он отметил, что также принадлежащий Азербайджанской ССР, Лачинский район был населен в основном курдами. И то, что последние в 1990-е вынужденно его покинули вызывает вопросы уже к армянской стороне.

Так или иначе, но в трехстороннем заявлении от 9-го ноября 2020 года упоминания принадлежности Карабаха и Лачина, по словам российского эксперта, нет. Как нет и упоминания контроля Баку над перемещениями и передвижениями в Лачинском коридоре. Таким образом, согласно Надеин- Раевскому, даже согласие сторон конфликта на перемещение все равно оставляет открытой вопрос обеспечения его безопасности.

"В целом задействование транспортных коридоров, представляется, вполне реальным шагом в направлении нормализации армяно-азербайджанских отношений. Но и здесь возникает вопрос необходимости обеспечения их безопасного функционирования. К примеру, непонятно кто обеспечит безопасность проезда армянских пассажиров, проезжающих через Нахичевань или Баку. История говорит, что, к сожалению, сделать это своими силами Баку не в состоянии. В то время как безопасность дороги из Азербайджана в Нахичевань будет обеспечиваться российскими погранвойсками", - подытожил эксперт.