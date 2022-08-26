Пятница, 26 Августа 2022 15:48

АрмИнфо.Сегодня свыше 300 тысяч жителей Армении работают в России. Большинство из них регулярно отправляют своим семьям в родную страну денежные средства. Однако после введенных ограничений в отношении российских банков число привычных способов перевести деньги значительно сократилось. Разбираемся, как сейчас быстро и выгодно перевести средства из России в Армению.

Российские банки активно разрабатывают новые сервисы трансграничных переводов, понимая важность отправки денежных средств, особенно в страны СНГ. Одним из первых, кто реализовал для своих клиентов быстрые и недорогие переводы между Россией и Арменией стал ВТБ. Финансовая группа сегодня успешно работает в республике и представлена дочерней компанией - ВТБ (Армения). Клиенты банка, которые привыкли в один клик на смартфоне переводить средства, в том числе в другую страну, теперь также легко могут это сделать по реквизитам и в национальной валюте Армении – драмах.

Для перевода средств надо быть клиентом российского ВТБ и скачать мобильный банк ВТБ Онлайн или открыть в браузере его интернет-версию. Пользователям в приложении нужно перейти в раздел «Платежи», выбрать операцию «По реквизитам в валюте», затем счет списания, указать сумму и назначение перевода, ввести реквизиты (ФИО, адрес и счет) получателя.

В случае отсутствия счета в драмах, отправитель может мгновенно его открыть в том же приложении, без необходимости посещения офиса банка. Перевод получатели в Армении увидят на своем счете в течение 1 рабочего дня. Его максимальная сумма составляет 20 млн рублей РФ (либо эквивалент в драмах) с комиссией в 1% от суммы перевода.

Кроме этого ВТБ осенью запустит пилотный проект по трансграничным переводам физлиц через Систему быстрых платежей. Новый сервис предусматривает моментальную отправку денег в страны ближнего зарубежья, в том числе Армению по номеру телефона. Также клиенты ВТБ получат возможность переводить средства в соседние страны по номеру карты.

Напомним, что на армянском банковском рынке ВТБ (Армения) состоит в числе ведущих банков по основным балансовым показателям (общий капитал, активы, обязательства, вклады физлиц, кредитные вложения), удерживает лидерство по потребкредитам и состоит в TOP-5 по агрокредитам и является одним из лидеров по объёмам денежных переводов в Армении. Банк традиционно удерживает первенство по охвату филиальной сети. Клиентам сегодня доступны свыше 60 отделений, 200 банкоматов и 120 терминалов для использования передовых финансовых продуктов и услуг.