Пятница, 26 Августа 2022 15:00

АрмИнфо.26 августа в Ереване состоялось заседание Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны государств СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении.

В заседании приняли участие делегации министерств обороны стран СНГ и представители Секретариата СНГ. С приветственным словом на мероприятии выступил заместитель министра обороны РА Арман Саркисян.

В ходе заседания секретарем Комитета избран заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин, который представил мероприятия, реализуемые в области кадровой работы в вооруженных силах государств-участников СНГ, подчеркнув их преемственность и развитие.

Участниками заседания был утверждена информация начальника управления морально- психологического обеспечения ВС РА полковника С. Степаняна об основных направлениях классно-управленческой работы с личным составом ВС РА.

На очередном заседании Комитета приняты решения, направленные на развитие системы многостороннего военного сотрудничества в сфере работы с военнослужащими.