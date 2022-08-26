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АрмИнфо. Государственный департамент США отреагировал на заявление МИД Азербайджана относительно назначения Филипа Рикера американским сопредседателем Минской группы США.
Отвечая на брифинге в Вашингтоне на соответствующий вопрос, заместитель пресс- секретаря Госдепа Ведант Пантел отметил, что госсекретарь назначил посла Филиппа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе, чтобы подчеркнуть приверженность США содействию миру на Южном Кавказе. <Как страна, мы привержены содействию прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией на двусторонней, многосторонней основе и в сотрудничестве с партнерамиединомышленниками для достижения всеобъемлющего мирного урегулирования между двумя странами. Кроме того, в рамках своей роли дипломатического советника посол Рикер также будет представлять США в Минской группе ОБСЕ>, - сказал представитель Госдепа.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен назначил посла Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе и сопредседателем Минской группы ОБСЕ.
Комментируя данное назначение начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что "попытки "реанимировать" практически нефункционирующую Минскую группу могут привести к отдалению США от процесса нормализации азербайджано- армянских отношений". "Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Международное сообщество, в том числе наши партнеры, должны понимать, что увязывание переговоров о нормализации азербайджано-армянских отношений с карабахским вопросом никоим образом не служит нормализации", - подчеркнула представитель азербайджанского МИД.
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|С 15 сентября в Армении стартуют трехмесячные сборы резервистов
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|Тюрколог: Анкара потребует от Еревана цену за успешное завершение процесса
|Возле одного из домов в Ереване обнаружена боевая граната
|Прогноз: КПП на границе с Азербайджаном приведут к еще большим проблемам
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На Площади Республики в Ереване стартовал митинг <Движения за независимость>
|Айк Ханумян: Государственные органы обладают большей информацией, чем активисты Facebook
|Только в августе в вооруженных силах Армении зафиксировано 7 случаев смертей - правозащитник
|Новый маршрут, связывающий Арцах с Арменией, будет иметь тот же правовой статус, что и ныне действующий коридор - российские миротворцы
|Глава МИД Турции: Залогом мира на Южном Кавказе является мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном
|Дорога в сторону торгового центра <Петак> будет открыта с односторонним движением - МЧС
|Независимость для нас - крепкие союзнические отношения, но союзники не всегда являются союзниками только для нас: поздравительное послание Пашинян
|ANCA призывает Конгресс расследовать отказ администрации США предоставить помощь армянскому населению Арцаха
|Температура воздуха в Армении повысится на 2-4 градуса
|Гагик Царукян приобрел земельные участки на склонах горы Атис, на которой он намерен установить статую Христа - СМИ
|Исполняется 32-ая годовщина со дня принятия декларации о независимости Армении
|СНБ Армении опровергает сообщения СМИ относительно порядка проезда азербайджанских авто через территорию страны
|Эксперт: Азербайджан вполне способен воспользоваться российской занятостью на Украине
|Востоковед: Международные отношения характеризуются коллективной безответственностью
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Идентифицирована личность последнего из считавшихся пропавшими без вести в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу> - МЧС
|Опрос: 32.8% респондентов в Армении не участвовали бы в парламентских выборах, если бы они прошли в ближайшее воскресенье
|Большинство респондентов в РА убеждены: Санкции Запада в отношении России сказываются на Армении
|Российско-белорусская рок-группа <Би-2> выступит с концертом в Армении
|Хозяйствующие субъекты торгового центра <Петак> требуют дать им возможность начать работать
|В Сюнике возобновилось нормальное движение фур по трассе Ереван-Мегри
|Ситуация вокруг Лачинского коридора будет решена на основании пункта 6 Трехстороннего заявления - посольство РФ
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