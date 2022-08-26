Пятница, 26 Августа 2022 14:53

АрмИнфо. Государственный департамент США отреагировал на заявление МИД Азербайджана относительно назначения Филипа Рикера американским сопредседателем Минской группы США.

Отвечая на брифинге в Вашингтоне на соответствующий вопрос, заместитель пресс- секретаря Госдепа Ведант Пантел отметил, что госсекретарь назначил посла Филиппа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе, чтобы подчеркнуть приверженность США содействию миру на Южном Кавказе. <Как страна, мы привержены содействию прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией на двусторонней, многосторонней основе и в сотрудничестве с партнерами­единомышленниками для достижения всеобъемлющего мирного урегулирования между двумя странами. Кроме того, в рамках своей роли дипломатического советника посол Рикер также будет представлять США в Минской группе ОБСЕ>, - сказал представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен назначил посла Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе и сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Комментируя данное назначение начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что "попытки "реанимировать" практически нефункционирующую Минскую группу могут привести к отдалению США от процесса нормализации азербайджано- армянских отношений". "Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Международное сообщество, в том числе наши партнеры, должны понимать, что увязывание переговоров о нормализации азербайджано-армянских отношений с карабахским вопросом никоим образом не служит нормализации", - подчеркнула представитель азербайджанского МИД.