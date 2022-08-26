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 Пятница, 26 Августа 2022 14:48
Марианна Мкртчян

Сафарян: Противники армяно-российской дружбы и союзничества пытаются очернить участие Армении в ЕАЭС

Сафарян: Противники армяно-российской дружбы и союзничества пытаются очернить участие Армении в ЕАЭС

АрмИнфо. Евразийская экономическая интеграция  - важное направление для политики Армении, занимающее одно из ключевых мест в развитии армянской экономики, и в стране обязаны более внимательно, глубинно и инициативно следовать процессам в рамках ЕАЭС.

Подобное мнение 26 августа на пресс-конференции в Ереване, представляя  седьмое экономическое исследование Евразийского экспертного клуба, высказал координатор ЕЭК, председатель исследовательско-аналитической общественной организации "Интеграция и развитие" Арам Сафарян, относительно экономики Армении в I полугодии 2022г в контексте членства страны в ЕАЭС.

В этом ключе он констатировал, что I полугодие 2022г для Армении было рекордным и беспрецедентным с точки зрения экономического роста на постсоветском пространстве.  "Экономическая активность в I полугодии 2022г повысилась на 10,5%. Это очень высокий показатель, неожиданный и вызывающий некое удивление у многих. Неожиданный, поскольку международные крупнейшие финансовые организации - Всемирный Банк, Международный Валютный Фонд, Европейский Банк Реконструкции и Развития, Евразийский Банк Развития - в конце прошлого года и в начале текущего на первое полугодие предрекали намного более скромные прогнозы", - сказал Сафарян, напомнив, что правительство РА в начале года прогнозировало возможный рост экономики на уровне 7,5%, которые ожидались и в прошлом году.

По словам эксперта, экономические показатели Армении подкрепляются динамикой ВВП, который по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 8,5%. "Но, мы констатируем, что тот рост, который в основном строился на промышленности, строительстве и товарообороте порождает не только чувство удовлетворенности, но и вызывает парадоксы и неопределенности", - заметил Сафарян.

Вместе с тем он подчеркнул, что рынок ЕАЭС самый благоприятный для реализации армянской готовой продукции. Более того, по его словам, роль Евразийского рынка в разрезе последних трех лет из года в год растет для Армении, за исключением пандемийного годичного периода. "При правильной работе и позиционировании себя, наша страна может выйти на еще более благоприятные показатели, расширить экономические контакты с интеграционным союзом, перейдя порог в 30% к концу года", - добавил эксперт. Вместе с тем Сафарян констатировал, что имеет место специфическая ситуация, когда беспрецедентное развитие и рост экономики породило параллельно идущие процессы,  самым драматичным из которых является рост бедности.

"Да, к концу года в стране будет зафиксировано некоторое сокращение уровня крайней бедности. Но, вместе с тем, Всемирный Банк и рейтинговые агентства сигнализируют о том, что вместе с двухзначным экономическим ростом в Армении к концу года ощутимо повысится и уровень бедности. Так, с 27% в начале года уровень бедности к концу года может достичь 48%. Это ключевой посыл к властям Армении, политическому полю, общественному активу, в частности научно­исследовательскому сообществу, объединив усилия попытаться по возможности смягчить проявления этих плохих показателей", - сказал Сафарян.

В позитивном ключе эксперт отметил, что в I полугодии по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличились объемы экспорта и импорта в направлении ЕАЭС. "Россия продолжает оставаться крупнейшим инвестором и экономическим партнером Армении. Российский рынок крупнейший для армянской готовой продукции. Россия продолжает оставаться страной, откуда в Армению поступает дешевый газ и ввозится пшеница. Присутствие российских компаний в Армении увеличилось многократно и т.д. Наше торгово-экономическое сотрудничество с российской стороной

- крупнейший вклад в обеспечение и укрепление безопасности РА", - подметил Сафарян, подчеркнув это в связи с тем, что в последнее время увеличилась антироссийская пропаганда в армянском общественно-политическом поле.

По его словам, противники армяно-российской дружбы и союзничества пытаются очернить также членство Армении в ЕАЭС, фальсифицируя реальность, и распространяя новости, что Ереван в 2013 году насильно бросили в ловушку Евразийского Экономического Союза. "Мы утверждаем, что это не только не так, но и уверено можем заявить о незаменимости рынка ЕАЭС ля армянской экономики, а ресурсы этого интеграционного союза и рост торговли не только с Россией, но и Беларусью и Казахстаном (которые впечатляю) позволяют нам уверенно заметить - этот вектор сотрудничества продолжит оставаться важнейшим не только для наших торгово-экономических, но и политических контактов и вопросов безопасности", - резюмировал он.

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