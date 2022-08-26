Пятница, 26 Августа 2022 14:08

АрмИнфо.Idram присоединяется к недавно созданной цифровой системе лояльности idplus. Теперь расплачиваться с помощью Idram не только быстро и удобно, но и более выгоднo: к кэшбэку, полученному от партнеров за платежи, теперь добавились и бонусы. Отныне idplus является новым стратегическим партнером Idram.

Сейчас мы Вам расскажем, что из себя представляет данная система, зачем и как к ней присоединиться, и какие преимущества Вы можете ожидать от idplus, если являетесь пользователем Idram.

Итак, idplus - это новая, цифровая, единая и современная система лояльности. Для Idram новое сотрудничество является революционным. Можно получить много преимуществ в системе Idram, то есть при совершении платежей QR/NFC в торговых точках с помощью приложения Idram&IDBank.

По словам директора Idram Арсена Кденяна, сотрудничество этих двух платформ, Idram и idplus, направлено на повышение удовлетворенности пользователей Idram и обеспечение наилучшего клиентского опыта. «Мы уверены, что idplus станет лучшей программой лояльности для наших клиентов. Это выгодное решение как для наших пользователей, так и для партнеров, которые также присоединятся к системе idplus», — сказал Кденян.

Помимо кэшбэков от платежей в торговых точках, пользователи теперь также получают бонусы от большего и постоянно растущего числа партнеров. Бонусы добавляются непосредственно в приложении idplus в разделе «Карты», где покупатель сможет увидеть историю накопления и сумму бонусов, а полученный бонус с каждой точки будет накапливаться отдельно в виде цифровой бонусной карты, а накопленные бонусы клиент сможет потратить прямо в той же торговой точке. Для последнего достаточно выбрать кнопку «QR-оплата» на главной странице приложения idplus, отсканировать QR-код Idram в точке продажи и совершить оплату используя накопленные бонусы. А если сумма бонусов, накопленная за конкретную покупку, недостаточна, то остаток можно оплатить через Idram: в приложении автоматически появляется опция комбо-платежа, что позволяет гибко управлять комбинациями вариантов источника платежа при использовании бонусов.

Следующим большим преимуществом является возможность аукциона в приложении idplus. Многие из нас были в ситуации, когда, накопив бонусы в некоторых торговых точках, долго не могли ими воспользоваться, потому что не часто совершали покупки из данных торговых точек. Idplus и в этом случае предлагает приятное и инновационное решение. Если пользователь накопил бонусы в каких-то торговых точках, но предпочитает получить деньги взамен, , то бонусы можно продать в приложении idplus в разделе «Аукцион», получив выручку от продажи на свой кошелек Idram. А потенциальные покупатели этих бонусов почти всегда будут иметь возможность приобрести их со скидкой. Аукцион работает по правилам голландского аукциона: цена непрерывно снижается до определенной суммы, выбранной продавцом.

И это всего лишь часть всех преимуществ платформы idplus. В приложении в разделе «Карты» Вы можете увидеть раздел для подарочных карт. Подарочные карты полностью цифровые, обработка занимает всего несколько секунд, и в зависимости от торговой точки Вы можете также получить кэшбэк. Представьте себе, что Вы можете подарить ценную карту на расстоянии без каких-либо усилий. Вам не придется никуда идти, покупать подарочную карту, отправлять ее получателю, а получателю, в свою очередь, не придется куда-то идти, чтобы активировать подарочную карту. Полноценное удобство, безопасность и инновационный подход - всего лишь в одном приложении.

Список партнеров, предоставляющих бонусы, кэшбэки, подарочные карты, можно найти в приложении idplus в разделе «Предложения».

Приложение можно скачать по ссылке, а зарегистрироваться можно через SMS или приложение Idram. При выборе варианта входа по SMS необходимо ввести номер телефона, получить и ввести одноразовый код, а затем создать PIN-код. А если вы являетесь пользователем приложения Idram&IDBank, то регистрация займет всего несколько секунд: выбираете опцию «Idram», программа автоматически переводит Вас в приложение Idram&IDBank, затем вы создаете PIN-код и готово. Вы уже являетесь пользователем idplus.