Четверг, 25 Августа 2022 22:47

АрмИнфо.В Баку отреагировали на назначение нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США, назвав это <попыткой <реанимировать> практически нефункционирующую Минскую группу>.

Сегодня ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен назначил посла Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе и сопредседателем Минской группы ОБСЕ. <Назначение посла Рикера подтверждает нашу приверженность мирному урегулированию конфликтов на Южном Кавказе>, - написал Блинкен в своем микроблоге Twitter. В Госдепартаменте отметили, что Рикер имеет большой опыт дипломатической работы в Европе и в международных организациях, а именно: до недавнего времени он был временным поверенным в делах посольства США в Великобритании, с марта 2019 года по август 2021 года исполнял обязанности помощника госсекретаря по европейским и евразийским вопросам, в разные годы работал в Милане генеральным консулом США, послом США в Северной Македонии, на других должностях.

<Соединенные Штаты привержены оказанию помощи Армении и Азербайджану в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Посол Рикер также будет работать с партнерами-единомышленниками, такими как Европейский союз, и в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ будет содействовать прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном. Назначение посла Рикера в этот период также подтверждает важность роли Соединенных Штатов в женевских обсуждениях по Грузии>, - говорится в заявлении Госдепартамента.

Комментируя данное назначение начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, согласно АПА, заявила, что <попытки <реанимировать> практически нефункционирующую Минскую группу могут привести к отдалению США от процесса нормализации азербайджано-армянских отношений>. <Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Международное сообщество, в том числе наши партнеры, должны понимать, что увязывание переговоров о нормализации азербайджано-армянских отношений с карабахским вопросом никоим образом не служит нормализации>, - подчеркнула представитель азербайджанского МИД.

Напомним, что в июне помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид в интервью Радио Азатутюн заявила, что, несмотря на украинский кризис, Вашингтон готов продолжить сотрудничество с Россией по карабахскому вопросу.