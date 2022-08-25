Четверг, 25 Августа 2022 22:43

АрмИнфо.После того, как при посредничестве России была приостановлена 44-дневная война в Карабахе, а также были введены российские миротворческие силы в Степанакерт, в Армении антироссийская пропаганда получила новый мощный импульс. А на фоне российской военной операции на Украине она достигла своего апогея и приняла новые, более изощренные формы. Об этом говорится в докладе «Информационные манипуляции вокруг армяно-российских отношений на фоне специальной военной операции на Украине» общественного клуба «Глас народа», подробности которого представил на состоявшейся накануне пресс-конференции политолог, эксперт клуба Арман Гукасян.

По его словам, сегодня в ход пошла масштабная антироссийская пропаганда со стороны прозападных экспертов и активистов, которые стали частыми гостями на различных информационных ресурсах, в том числе и на Общественном телевидении Армении, которое находится под патронажем власти. Примечательно, подчеркнул Гукасян, что даже во время официального визита главы МИД России Сергея Лаврова в Армению ОТА приглашало в студию прозападных политиков, обвиняющих Россию во всевозможных грехах.

При этом Гукасян подчеркнул, что помимо специальной военной операции прозападные силы активно пользуются и другим поводом для раскачки антироссийских настроений в обществе. 14 августа в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошла страшная трагедия, в результате пожара погибло 16 человек, один пропавший без вести так и не был найден, а 62 человека пострадали. «Пока в республике шли поисковые работы, а общественность переживала шок в связи с произошедшим, некоторые силы начали раскачивать антироссийскую волну, обвинив Россию в организации поджога, что якобы инцидент в «Сурмалу» является умышленным, и за ним стоят «оккупационные силы», которые этим оказывают давление на власти Армении с целью пойти на уступки по вопросу Карабаха. «Среди этих лиц — активисты НДП, а также и другие представители данного объединения. С подобными заявлениями выступили и члены ряда прозападных общественно-политических сил, которые финансируются извне», - сказал политолог.

Гукасян напомнил, что 17 августа посольство России в Армении направило ноту протеста в армянский МИД и призвало власти Армении выступить с соответствующими комментариями по части вышеуказанных заявлений, а также предпринять шаги, направленные на пресечение подобных недружественных проявлений. «Нота протеста была направлена в армянский МИД, так как можно утверждать, что все эти вышеуказанные антироссийские силы курируются также и определенными кругами из армянской власти. К слову, сразу после того, как посольство направило ноту в армянский МИД, началась массовая активизация местной прозападной сети, представители которой устроили настоящую истерию с требованием невмешательства России во внутренние дела республики.

По словам эксперта, уже продолжительное время основной целью данных структур и сил является именно дискредитация образа России в глазах армянской общественности зачастую посредством тотальной лжи и дезинформации, как в случае с инцидентом в ТЦ «Сурмалу». «Конечная цель - оторвать Армению от России, а далее не важно, что произойдет с самой республикой, так как ее судьба после этого никому не интересна», - подчеркнул Гукасян.

Есть два важных момента, которые и являются ответами на вопрос, почему высшее руководство Армении не пресекает подобные проявления. Во-первых, считает Гукасян, сама власть Пашиняна стала возможной благодаря поддержке иностранной общественно-политической сети, которая в 2018 году сыграла ключевую роль в процессе смены власти, и, во-вторых, ситуация в Карабахе, а также уступки со стороны армянской власти там, которые наносят большой ущерб рейтингу Пашиняна и его команды. В последнем случае власти Армении стараются перевести все стрелки со своих внешнеполитических провалов в сторону России, якобы именно Москва виновата во всех бедах Армении в Карабахе.

По словам Гукасяна, после того как была приостановлена 44-дневная война в Карабахе при посредничестве России и туда были введены миротворческие силы, Запад всячески пытается перетянуть инициативу по урегулированию (Брюссельский формат) с тем, чтобы вывести российских миротворцев из региона Южного Кавказа.

«Армянская общественность должна осознать, что альтернативой российскому влиянию на Южном Кавказе сегодня может быть только турецкое господство», - подытожил Гукасян.