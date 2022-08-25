Четверг, 25 Августа 2022 16:44

АрмИнфо.ВТБ запустил денежные переводы из России в Армению в национальной валюте. Услуга доступна по банковским реквизитам получателя. Перевод зачисляется на счет клиента ВТБ (Армения) в течение одного рабочего дня.

Для перевода средств по банковским реквизитам необходимо воспользоваться российской версией мобильного приложения или веб-версией ВТБ Онлайн. Затем перейти в раздел «Платежи», выбрать операцию «По реквизитам в валюте», счет списания, ввести сумму и назначение перевода, код банка, указать ФИО, адрес и счет получателя. Для перевода в драмах клиенту предварительно предложат открыть текущий счет в выбранной валюте, купить ее и после – перевести деньги.

Максимальная сумма каждого денежного перевода из РФ в Армению составляет до 20 млн рублей (эквивалент в драмах РА), комиссия – 1% от суммы перевода, в размере от 1,5 тыс. до 20 тыс. драмов РА․

«Ограничения, введенные в отношении крупнейших российских банков, повлияли на объем и возможность проведения трансграничных переводов между Россией и Арменией в первом полугодии. Поэтому ВТБ запустил сервис, которым смогут воспользоваться многие наши клиенты и их семьи. Благодаря новой услуге переводы будут такими же удобными и доступными, как ранее, а клиенты ВТБ (Армения) смогут получать перечисленные средства из России быстро, легко и в любое время. Главное преимущество сервиса для пользователей - нет необходимости посещать банк, так как сумма зачисляется напрямую на счет или карту получателя и, что особенно важно, сразу в национальной валюте», - отметила Татевик Бадалян, директор Департамента развития розничного бизнеса ВТБ (Армения).