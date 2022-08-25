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АрмИнфо. В результате широкомасштабных операций, проведенных сотрудниками Следственного комитета Армении, раскрыто более десятка эпизодов незаконного оборота наркотиков, выяснены личности 10 фигурантов преступной цепочки - продавцов и покупателей наркотиков, действия каждого из них индивидуализированы. Об этом говорится в сообщении СК.
В ходе следствия были получены фактические данные о том, что указанные дела о незаконном приобретении наркотических средств взаимосвязаны. Всего было возбуждено 8 уголовных производств, которые были объединены в целях обеспечения объективного и всестороннего расследования в рамках одного судебного разбирательства. В ходе предварительного следствия было изъято 41 грамм марихуаны, 3,5 грамма метамфетамина, 170 растений конопли разного размера и прекурсоры. При выявленных образованиях были назначены необходимые обследования, заключения которых получены. По совокупности достаточных доказательств, полученных в ходе досудебного производства, указанным 10 лицам было предъявлено обвинение. К 4 обвиняемым в качестве меры пресечения избран арест, к 6 - подписка о невыезде.
Расследование по выявлению других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, продолжается.
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|В Степанакерте в цехе кислородного оборудования произошел пожар, в результате которого взорвались баллоны высокого давления.
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|Омбудсмен: Граждане Арцаха имеют право быть в курсе событий, происходящих в республике и вокруг нее
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|С 15 сентября в Армении стартуют трехмесячные сборы резервистов
|Азербайджан грубо нарушает международное гуманитарное право - депутат
|Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
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|Тюрколог: Анкара потребует от Еревана цену за успешное завершение процесса
|Возле одного из домов в Ереване обнаружена боевая граната
|Прогноз: КПП на границе с Азербайджаном приведут к еще большим проблемам
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|На Площади Республики в Ереване стартовал митинг <Движения за независимость>
|Айк Ханумян: Государственные органы обладают большей информацией, чем активисты Facebook
|Только в августе в вооруженных силах Армении зафиксировано 7 случаев смертей - правозащитник
|Новый маршрут, связывающий Арцах с Арменией, будет иметь тот же правовой статус, что и ныне действующий коридор - российские миротворцы
|Глава МИД Турции: Залогом мира на Южном Кавказе является мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном
|Дорога в сторону торгового центра <Петак> будет открыта с односторонним движением - МЧС
|Независимость для нас - крепкие союзнические отношения, но союзники не всегда являются союзниками только для нас: поздравительное послание Пашинян
|ANCA призывает Конгресс расследовать отказ администрации США предоставить помощь армянскому населению Арцаха
|Температура воздуха в Армении повысится на 2-4 градуса
|Гагик Царукян приобрел земельные участки на склонах горы Атис, на которой он намерен установить статую Христа - СМИ
|Исполняется 32-ая годовщина со дня принятия декларации о независимости Армении
|СНБ Армении опровергает сообщения СМИ относительно порядка проезда азербайджанских авто через территорию страны
|Эксперт: Азербайджан вполне способен воспользоваться российской занятостью на Украине
|Востоковед: Международные отношения характеризуются коллективной безответственностью
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Уровень озера Севан понизился на 1 см
|Идентифицирована личность последнего из считавшихся пропавшими без вести в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу> - МЧС
|Опрос: 32.8% респондентов в Армении не участвовали бы в парламентских выборах, если бы они прошли в ближайшее воскресенье
|Большинство респондентов в РА убеждены: Санкции Запада в отношении России сказываются на Армении
|Российско-белорусская рок-группа <Би-2> выступит с концертом в Армении
|Хозяйствующие субъекты торгового центра <Петак> требуют дать им возможность начать работать
|В Сюнике возобновилось нормальное движение фур по трассе Ереван-Мегри
|Ситуация вокруг Лачинского коридора будет решена на основании пункта 6 Трехстороннего заявления - посольство РФ
|Глава делегации ЕС: Брюссель взаимодополняет, а не конкурирует с МГ ОБСЕ по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Оппозиционер: Система госуправления Арцаха больше не в состоянии эффективно управлять стоящими перед страной вызовами
|В конце августа выйдет в свет русскоязычная версия энциклопедии "Карабахский вопрос и внешняя политика Республики Арцах"
|США ищут советника для <противодействия коррупции> в Aрмении
|Оппозиционный блок <Армения> опровергает свою причастность к появившимся в Ереване листовкам
|Прогноз: "Ядерная сделка" между Западом и ИРИ содержит возможности и для Армении
|Прогноз: Получив "Лачин", Баку немедленно перейдет к пробиванию "Зангезура"
|Америабанк удостоился награды «Самый инновационный цифровой банк в Центральной и Восточной Европе 2022» по версии журнала Global Finance
|Обеспечительные меры в отношении Азербайджана остаются в силе - ЕСПЧ
|Депутат армянского парламента требует привлечь к ответственности клеветников
|СНБ Арцаха возбудила уголовное дело против блогера Романа Багдасаряна
|Читать больше
|Прогноз: Попытки усадить Ереван и Баку за стол переговоров будут продолжаться
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|Тюрколог: Анкара потребует от Еревана цену за успешное завершение процесса
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