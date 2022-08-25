Четверг, 25 Августа 2022 16:41

АрмИнфо. В результате широкомасштабных операций, проведенных сотрудниками Следственного комитета Армении, раскрыто более десятка эпизодов незаконного оборота наркотиков, выяснены личности 10 фигурантов преступной цепочки - продавцов и покупателей наркотиков, действия каждого из них индивидуализированы. Об этом говорится в сообщении СК.

В ходе следствия были получены фактические данные о том, что указанные дела о незаконном приобретении наркотических средств взаимосвязаны. Всего было возбуждено 8 уголовных производств, которые были объединены в целях обеспечения объективного и всестороннего расследования в рамках одного судебного разбирательства. В ходе предварительного следствия было изъято 41 грамм марихуаны, 3,5 грамма метамфетамина, 170 растений конопли разного размера и прекурсоры. При выявленных образованиях были назначены необходимые обследования, заключения которых получены. По совокупности достаточных доказательств, полученных в ходе досудебного производства, указанным 10 лицам было предъявлено обвинение. К 4 обвиняемым в качестве меры пресечения избран арест, к 6 - подписка о невыезде.

Расследование по выявлению других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, продолжается.