Четверг, 25 Августа 2022 14:59

АрмИнфо.В Брюсселе 31 августа запланирована очередная трехсторонняя встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, главы Евросовета Шарля Мишеля и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Информацию подтвердили АрмИнфо в пресс-службе главы правительства РА.

Это уже второй случай, когда вместо анонсированной в Москве встрече лидеров Армении и Азербайджана она проходит в Брюсселе.

26 июля председатель постоянной комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Эдуард Агаджанян сообщил на пресс-конференции, что ведутся переговоры о проведении очередной встречи лидеров Армении и Азербайджана. Он подчеркнул, что в последнее время значительно возросло количество контактов с азербайджанской стороной как на дипломатическом уровне, так и на уровне парламентских делегаций.

Напомним, что 22 мая в Брюсселе состоялась третья очная встреча Пашинян-Мишель- Алиев. Ранее они провели встречи в декабре 2021-го и в апреле т.г.