Четверг, 25 Августа 2022 13:53

АрмИнфо. Выявлен случай незаконного пересечения государственной границы Армении иностранным гражданином. Об этом сообщает Служба национальной безопасности РА.

Согласно источнику, 19 августа текущего года гражданин Ирана Х.З. в обход пограничного перехода <Мегри>, с территории, охраняемой пограничными войсками ФСБ России в Республике Армения, преодолев инженерные сооружения, без документов и соответствующего разрешения пытался незаконно пересечь государственную границу и проникнуть в Исламскую Республику Иран. В результате незамедлительных мер, предпринятых российскими пограничниками, Х.З. был задержан и в установленном порядке передан органам национальной безопасности РА.

В соответствии с ч.1 статьи 44-469 ч.1 Уголовного кодекса РА в отношении Х.З. начато уголовное преследование, в качестве меры пресечения в его отношении избран арест.