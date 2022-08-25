Четверг, 25 Августа 2022 12:45

АрмИнфо. Жители ереванского микрорайона, более известного как Физгородок, возобновили акции протеста, направленные против строительства жилого многофункционального комплекса. Об этом они написали на своей странице в Facebook.

<Сегодня с утра, ровно через год после начала незаконных строительных работ и начала нашей активной борьбы, ООО <Ратко> возобновило строительные работы в Физгородке. Проблемы, выявленные в результате нашей судебной борьбы, до сих пор не решены ответственными органами. По информации наших юристов, разрешение на строительство не утверждено, и строительные работы на участке вестись не могут>, - отметили они, добавив, что работы, начатые утром, встретили мирное и законное сопротивление жителей, требующих предоставить действующее разрешение на строительство, которое не предоставлено.

<На данный момент двое граждан - адвокат Айк Арутюнян и физик Микаэл Аганянц подвергнуты приводу. Мэрия Еревана, требуем остановить

строительные работы, возобновить обсуждения с участием жителей, в ходе которых должны быть рассмотрены и оценены вопросы пакета документов ООО <Ратко>>, - говорится в сообщении.

Отметим, что акции протеста проходили еще в прошлом году. Проблема в том, что на месте общественного парка компания "Ратко" собирается построить 12-этажный дом, против чего возражают жители микрорайона