Четверг, 25 Августа 2022 12:39

АрмИнфо.В столице Армении состоялся круглый стол, посвящённый 30-летию установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Армения. В мероприятии приняли участие представители Министерства иностранных дел, экспертного сообщества, деловых кругов, общественных организаций и СМИ Армении.

Посол Казахстана Болат Иманбаев информировал участников о развитии двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также программе масштабных реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым и направленных на построение Нового Казахстана.

Начальник департамента Евразийского региона МИД РА Давид Вирабян подчеркнул, что с установлением дипломатических отношений межгосударственное взаимодействие между Арменией и Казахстаном развивается в духе партнёрства и взаимовыгодного сотрудничества. В свою очередь, представители армянского экспертного сообщества отметили актуальность и важность проводимой в РК политической и экономической модернизации, а также реформ в области прав человека. Ведущие аналитики приветствовали конституционную реформу в Казахстане и высоко оценили политику руководства РК.

В ходе мероприятия за большой вклад в укрепление казахстанско-армянского сотрудничества Почётному консулу Республики Казахстан в Республике Армения Араму Абраамяну была вручена медаль «30 лет дипломатической службе Республики Казахстан».