Четверг, 25 Августа 2022 12:37

АрмИнфо. Законопроект, инициированный правительством Армении о предоставлении военнослужащим возможности досрочной демобилизации при условии выплаты в госбюджет 24 млн. драмов, является неприемлемым. Об этом на своей странице в Фейсбук заявил депутат от фракции <Честь имею> Тигран Абраамян.

Это, по его мнению, приведет не только к развитию нового витка социальной несправедливости, но и усугублению кризиса отношений внутри общества.

Ссылаясь на заверение властей, Абраамян отметил, что данная инициатива якобы позволит повысить заработные платы контрактников. <То есть нас хотят убедить в том, что в стране нет денег на повышение зарплаты контрактного персонала, стоящего на защите страны. Еще раз хочу подчеркнуть, что наши военнослужащие Вооруженных сил, от рядовых солдат до офицеров, должны быть обеспечены социально-бытовыми условиями выше среднего, поскольку эти люди в довольно сложных условиях обеспечивают нашу безопасность. И это в том случае, когда не чувствуют поддержки государства, более того, из-за политики последних, постоянно сталкиваются с новыми угрозами>, - написал он.

Напомним, что правительство представило на сайте e-draft.am поправки в закон <О военной службе и статусе военнослужащего>.

Как отмечается в обосновании проекта закона, представленный документ исходит из программы правительства РА на 2021-2026 годы и призван повысить привлекательность контрактной военной службы, создать предпосылки для создания профессиональной армии. Ранее предусматривалось внедрить контрактную службу сроком на 36 месяцев. Система предполагала начисление ежемесячного денежного довольствия в большем размере по сравнению с другими военнослужащими, предоставление отпуска на 7 календарных дней в месяц, выплат пособий в размере 5 млн. драмов в случае демобилизации по состоянию здоровья. Однако количество участников программы не увеличилось. Более того, после военных действий 2020 года довольно значительное количество военнослужащих досрочно вышли из программы и были уволены с военной службы после прохождения 24- месячной срочной службы.

В настоящее время военную службу по программе продолжают лишь трое военнослужащих, у которых 36- месячный срок службы истекает в январе 2023 года. В связи с этим возникла необходимость введения новой программы, на этот раз путем перехода от срочной военной службы к военной службе по контракту, которая планируется сроком на 5 лет. После истечения срока подписанного контракта, независимо от освобождения от военной службы или досрочной демобилизации, или по состоянию здоровья, данным военнослужащим будет выплачен гонорар в размере 5 млн драмов. При этом, процесс перехода с обязательной военной службы на военную службу по контракту будет регулироваться решением правительства РА вместо порядка, установленного приказом министра обороны РА. Программа предусматривает создание законодательных основ для поэтапного и регламентированного сокращения срока обязательной военной службы, в рамках которой, с учетом опыта ряда зарубежных стран, установлен определенный срок обязательной военной службы, а также возможность досрочного завершения службы для рядового состава, срок которой определен в 4,5 месяца при условии выплаты военнослужащим 24 млн. драмов в государственный бюджет РА. Размер указанной суммы планируется также с той логикой, что вместо одного военнослужащего срочной службы военнослужащему по контракту будет предоставлена возможность получать ежемесячную зарплату в размере до 400 тысяч драмов в течение 5 лет.