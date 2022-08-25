Четверг, 25 Августа 2022 11:35

АрмИнфо. Граждане Республики Арцах имеют право и моральную необходимость быть в курсе событий, происходящих в республике и вокруг нее. Об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян.

<Статья 51 Конституции Арцаха закрепляет право каждого на получение информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления и должностных лиц. В целях обеспечения этого права

правовыми актами, имеющими меньшую юридическую силу, также предусмотрена обязанность различных государственных органов действовать публично в <допустимых> пределах. Граждане Республики Арцах имеют право и моральную необходимость быть в курсе событий, происходящих в Арцахе и вокруг него. Это право также распространяется на мероприятия, являющиеся предстоящими проектами и непосредственно связанные с определенными процессами организации частной и общественной жизни (строительство дорог и изменение маршрутов, обеспечение интернета, энерго- и газоснабжение, средств связи и т. д.)>, - отметил Степанян.

Он добавил, что бездействие или пассивность властей в таких вопросах усиливает чувство неуверенности у населения, вызывая дополнительное

беспокойство и тревогу. <Во избежание вышеуказанных последствий призываем правительство Республики Арцах в полной мере обеспечить право граждан Республики на получение информации, и регулярно, своевременно и надлежащим образом делать информационные заявления по вопросам, связанным с общественной жизнью>, - написал Омбудсмен.