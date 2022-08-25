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 Четверг, 25 Августа 2022 11:30
Александр Аванесов

Aрмяне США требуют от законодателей немедленно прекратить оказание военной помощи Азербайджану

Aрмяне США требуют от законодателей немедленно прекратить оказание военной помощи Азербайджану

АрмИнфо. За последнюю неделю представители Армянского национального комитета Америки (ANCA) из всех пятидесяти штатов направили законодателям США более 100 тысяч адресных сообщений относительно этнической чистки, совершаемой Азербайджаном в отношении армян, проживавших в районе Лачинского коридора.

Как передает ANCA, авторы писем требуют немедленно прекратить оказание Соединенными Штатами Америки  военной помощи богатому нефтью режиму Ильхама Алиева.  <Президент Байден был неправ, когда дал <зеленый свет> военной помощи США Баку накануне 24 апреля прошлого года, и он ошибается сегодня, поскольку его администрация на фоне возобновившейся азербайджанской этнической чистки Арцаха продолжает материально способствовать и морально поощрять режим президента Адиева, его  расистские и насильственные геноцидные устремления>, - сказал ИТ-директор ANCA Нерсес Семерджян, разработавший запатентованную архитектуру программы быстрого реагирования ANCA.

<Нас воодушевляет постоянно растущее участие сотрудников службы быстрого реагирования в нашем сообществе и особенно среди наших многочисленных неармянских союзников и партнеров по коалиции>, - подчеркнул Семерджян.

В письмах, отправленных избранным должностным лицам, содержится один простой вопрос: <Почему вы отправляете мои американские налоговые доллары богатым нефтью азербайджанским военным, которые проводят этнические чистки армян-христиан с их коренной арцахской родины?>.

<Эта кампания ANCA проводится после этнической чистки Азербайджаном армянских жителей Ахавно и Бердзора, расположенных в стратегическом

Лачинском коридоре, соединяющем Армению и Арцах. Депопуляция региона является частью геноцидной кампании президента Алиева по уничтожению армян с их древней родины. Коридор является спасительным кругом Арцаха в Армению и мир, выступая в качестве основной артерии для путешествий, а также для связи, торговли и энергетики. Предложенный Алиевым маршрут из Армении в Арцах проходит преимущественно через территорию, оккупированную Азербайджаном, что делает путешествие небезопасным для армян и препятствует нормальной торговле и коммуникациям>, - говорится в сообщении ANCA.

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