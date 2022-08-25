Четверг, 25 Августа 2022 11:30

АрмИнфо. За последнюю неделю представители Армянского национального комитета Америки (ANCA) из всех пятидесяти штатов направили законодателям США более 100 тысяч адресных сообщений относительно этнической чистки, совершаемой Азербайджаном в отношении армян, проживавших в районе Лачинского коридора.

Как передает ANCA, авторы писем требуют немедленно прекратить оказание Соединенными Штатами Америки военной помощи богатому нефтью режиму Ильхама Алиева. <Президент Байден был неправ, когда дал <зеленый свет> военной помощи США Баку накануне 24 апреля прошлого года, и он ошибается сегодня, поскольку его администрация на фоне возобновившейся азербайджанской этнической чистки Арцаха продолжает материально способствовать и морально поощрять режим президента Адиева, его расистские и насильственные геноцидные устремления>, - сказал ИТ-директор ANCA Нерсес Семерджян, разработавший запатентованную архитектуру программы быстрого реагирования ANCA.

<Нас воодушевляет постоянно растущее участие сотрудников службы быстрого реагирования в нашем сообществе и особенно среди наших многочисленных неармянских союзников и партнеров по коалиции>, - подчеркнул Семерджян.

В письмах, отправленных избранным должностным лицам, содержится один простой вопрос: <Почему вы отправляете мои американские налоговые доллары богатым нефтью азербайджанским военным, которые проводят этнические чистки армян-христиан с их коренной арцахской родины?>.

<Эта кампания ANCA проводится после этнической чистки Азербайджаном армянских жителей Ахавно и Бердзора, расположенных в стратегическом

Лачинском коридоре, соединяющем Армению и Арцах. Депопуляция региона является частью геноцидной кампании президента Алиева по уничтожению армян с их древней родины. Коридор является спасительным кругом Арцаха в Армению и мир, выступая в качестве основной артерии для путешествий, а также для связи, торговли и энергетики. Предложенный Алиевым маршрут из Армении в Арцах проходит преимущественно через территорию, оккупированную Азербайджаном, что делает путешествие небезопасным для армян и препятствует нормальной торговле и коммуникациям>, - говорится в сообщении ANCA.