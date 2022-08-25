Четверг, 25 Августа 2022 11:28

АрмИнфо. Участок Шуши-Бердзор-Горис межгосударственной автомагистрали, соединяющей Арцах с Арменией, открыт в обе стороны. Об этом говорится в сообщении МВД Арцаха.

Согласно источнику, российские миротворцы обеспечивают свободное и безопасное передвижение граждан, въезжающих в Арцах и выезжающих из республики.

Ранее сообщалось, что о жители сел Ахавно и Бердзор, находящиеся на трассе Лачинского коридора, до 25 августа должны покинуть дома из-за их передачи Азербайджану. Ранее Азербайджан завершил строительство

32-километрового участка дороги, который должен заменить ныне действующий Лачинский коридор. Армянская сторона только приступила к строительству новой дороги, которая должна соединиться с дорогой, построенной Азербайджаном.