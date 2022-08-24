Среда, 24 Августа 2022 19:13

АрмИнфо. 24 августа министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с главой МИД Франции Катрин Колонна.

Как передает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, Арарат Мирзоян выразил соболезнования французской стороне в связи с

человеческими жертвами, вызванными штормом на Корсике 18 августа. Со своей стороны Катрин Колонна выразила соболезнования армянской стороне в связи с человеческими жертвами в результате взрыва в торговом центре <Сурмалу>, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Арарат Мирзоян и Катрин Колонна выразили удовлетворение высоким уровнем особых армяно-французских отношений. В этом контексте была подтверждена готовность сторон предпринять активные шаги в направлении дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества и обогащения двусторонней повестки за счет реализации конкретных проектов.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности.

Арарат Мирзоян представил коллеге подходы армянской стороны в отношении нагорно- карабахского конфликта, урегулирования отношений

между Арменией и Азербайджаном и установления мира в регионе.

Стороны подчеркнули роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в содействии мирному урегулированию нагорно- карабахского конфликта.

Касаясь решения гуманитарных проблем, вызванных 44-дневной войной, министр иностранных дел Армении подчеркнул необходимость репатриации армянских военнопленных и незаконно удерживаемых в Азербайджане гражданских лиц, выявления судеб насильственно исчезнувших и пропавших без вести граждан.