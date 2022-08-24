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 Среда, 24 Августа 2022 17:02

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 172, 176, 180 на улице Башинджагяна, 20, 22 на улице Свачяна, гостиница “Армения Марриот” односторонне;

11:00-16:00   жилые дома 59, 59а на пр. Тиграна Меца, собственные дома 89-129 на улице Ачемяна;

11:00-17:00  гостиница “Армения Марриот” односторонне, собственные дома 38-85 на улице Бернакирнери, квартиры 13-15 на 2-ой улице Нар-Доса, жилые дома 33, 35,43, 47, 49, 51, 53 на пр. Багратуняца, 3, 5, 7 на улице Е.Тадевосяна, 60а на улице Фрунзе, собственные дома на улицах Е. Тадевосяна, Фрунзе, Л.Хачикяна, Т.Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО "Озеленение и охрана окружающей среды", детский сад N231, школа N86, жилые дома 63, 63/1, 65, 66, 67 на улице Барбюса, 1б на улице Киевяна, 6 на улице Севастополян, собственные дома 31-60 на улице Барбюса, 18-20 на улице Сепуга, жилые дома 4, 4/3, 6, 6/1 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Араратской области:

10:30-14:30 частично село Гетазат;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

 

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 село Агавнадзор;

 

в Котайкской области:

11։00-17։00   частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк; частично улица Дзагаванка и частично 15-ая улица в селе Ариндж;

12:00-14:00  частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Нар-Доса, Комитаса, Абовяна, кварталы “Шираз”, “Паруйр Севак”, “Арай”, собственники “М.Аветисян”, “С.Варданян”, медицинский центр “Наири”, ООО ‘Том Шин Бетон”, “Урени”, “Егварди алрагац”, ЗАО “Армбери”, “Элита”, Асфальтовый завод; села Арагюх, Боржакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “М.Геворгян”, “Г.Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К.Пилоян”, “З.Карапетян”, “М.Арутюнян”, ООО “Алхалиа”, “Арлреями Фарм”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, ОАО “Зораван”, собственники “А.Варданян”, “Г.Багдасарян”, “ЗАО “Наирян”;

 

в Гегаркуникской области:

11։00-16։00   город Варденис полностью,  ГНКО “Нейропсихологический дом-интернат Вардениса”; абоненты, не являющиеся жильцами, “Каршаин-1”, “Модуль-Сан”, села Акунк, Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук; ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Года-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”, села Лусакунк, Хачахбюр, Гегакар, Торфаван, Ваневан, Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Норабак, Айрк, Нор Шоржа, Верин Шоржа, МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Телеком-Армения”, “Виваселл-МТС”,, “Юком”, воинская часть, ООО “Капавор”;

 

в Лорийской области:

11:00-15:00  кварталы 3-11, улицы Арцаха, Джаукяна, Эребуни, Ханджяна, Камо, Шаумяна, Саят-Новы, В.Саргсяна, Дпроцаканнери, Мичурина, Антараин, Комарова, Абовяна, Налбандяна, Горького, Комитаса, Шаталова в городе Ташир;

 

в Ширакской области:

11:00-17:00 газозаправочная станция “Аджакиц Щнкернер”, расположенная в конце Ереванского шоссе, цех по обработке камня "Парвана очаг", газозаправочная станция "Гард", квартал бывшей швейной фабрики и прилегающие территории в городе Гюмри.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 8, 10, 12 на 2-ом переулке на улице Маргаряна, жилой дом 15 на улице Ленинакана, жилые дома 11, 13 на улице Асратяна, Пожарная станция;

11:00-15:00   2-ой переулок Нар-Доса;

11:00-17:00   жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, 52, 54 на улице Пушкина, 83, 85, 85а на улице Анрапетутяна, жилые дома 20, 22, 24, 26 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 66-100 на улице Царава Ахбюра, жилые дома 1 3 на улице Адонца, 3 на улице Толбухина, 25 на пр. Азатутяна, 2, 6, 6/1, 6/2, 6/3,  8А, 24/3, 26А на улице Мамиконянца, 15/32, 17, 24/1, 24/30, 33/19 на улице Ширванзаде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 14-28 на улице Мамиконянца, 43, 47, 49, 51, 53 на пр. Багратуняца, 60а на улице Фрунзе, 21, 26 на улице Горгагорцнери, собственные дома на улицах Фрунзе, Л.Хачикяна, Т.Саряна, Байдукова, Мхчяна, Горгагорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Араратской области:

10:00-16:00   села Зангакатун, Ланджанист, Лусашох; частично села Вардашат, Урцаандж, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком-Армения”, “Юком”, воинские части,

10:30-14:30 частично село Мхчян; центр управления воздушным движением ''Айаэронавигация”, телестанция Зовашена, абонент, не являющийся жильцом, “Гидромет каян”;

10:30-16:00   частично села Авшра и Айгаван; частично село Шаумян;

 

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00   села Гнишик, Арпи, Мозров и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Чива;

 

в Котайкской области:

11։00-17։00   частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк; частично улица Дзагаванка и частично 15-ая улица в селе Ариндж;

 

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00  село Верин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Ширакской области:

10:00-16:00   село Агворик в Амасийском регионе.

 

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