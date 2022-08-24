Среда, 24 Августа 2022 16:51

АрмИнфо. 23 августа в азербайджанских СМИ была опубликована информация о посещении Сарсангского водохранилища сотрудниками азербайджанской компании <Мелиорация и водное хозяйство> и представителями Республики Арцах, что вызвало определенную озабоченность и вопросы у общественности.

Инфорцентр Арцаха 24 августа разъяснил, что после 44-дневной войны 2020 года при посредничестве российского миротворческого контингента с целью управления водными ресурсами и обеспечения безопасности питьевой и оросительной воды представители Водного комитета Арцаха с 2021 года находятся в контакте с азербайджанской стороной, периодически посещая подконтрольные Азербайджану территории для достижения взаимных договоренностей по использованию рядом общин республики, в том числе Степанакертом, питьевой и оросительной воды и решения имеющихся проблем.

<Очередная встреча была организована возле Сарсангского водохранилища с целью обсуждения вопроса взаимовыгодного использования вод Сарсанга. Состоялся обмен мнениями о возможных вариантах рационального использования водных ресурсов с учетом контроля Республики Арцах над Сарсангским водохранилищем и контроля Азербайджана над оросительной системой. Обсуждения будут продолжены в ближайшее время, и решения будут приняты с учетом интересов Республики Арцах, исходя из потребностей производства электроэнергии и орошения на территориях, прилегающих к Сарсангу, а также потребностей в питьевой и оросительной воде в других частях республики. Мы с пониманием относимся к критике в адрес государственных органов Республики Арцах, однако хотим сообщить, что власти Арцаха не стремятся скрыть какое-либо событие и руководствуются исключительно интересами Республики Арцах и народа Арцаха, принимая в сложившейся ситуации все возможные меры по повышению уровня безопасности государства и общества, нейтрализации явлений, создающих напряженность>, - говорится в сообщении