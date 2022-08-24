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 Среда, 24 Августа 2022 16:05

Переводы по системе Visa Direct через приложение AraratMobile

Переводы по системе Visa Direct через приложение AraratMobile

АрмИнфо.Система Visa Direct дает возможность пополнять международные карты Visa посредством услуги «Международные переводы Visa» приложения AraratMobile, сообщили в пресс-службе АраратБанка.

 

«Данная услуга доступна для картодержателей Visa АраратБанка и только для переводов на международные карты Visa. Услуга действует более чем в 50 странах, а переводы осуществляются довольно быстро, в любое время дня и, самое главное, безопасно», - говорится в сообщении.

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