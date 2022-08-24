Среда, 24 Августа 2022 15:56

АрмИнфо.В Армении может быть сокращен срок службы в вооруженных силах страны. На общественное обсуждение на сайте e-draft.am вынесены поправки в законе <О военной службе и статусе военнослужащего>.

Как отмечается в обосновании проекта закона, представленный документ исходит из программы правительства РА на 2021-2026 годы и призван повысить привлекательность контрактной военной службы, создать предпосылки для создания профессиональной армии. Ранее предусматривалось внедрить контрактную службу сроком на 36 месяцев. Система предполагала начисление ежемесячного денежного довольствия в большем размере по сравнению с другими военнослужащими, предоставление отпуска на 7 календарных дней в месяц, выплат пособий в размере 5 млн драмов в случае демобилизации по состоянию здоровья. Однако количество участников программы не увеличилось. Более того, после военных действий 2020 года довольно значительное количество военнослужащих досрочно вышли из программы и были уволены с военной службы после прохождения 24- месячной срочной службы. В настоящее время военную службу по программе продолжают лишь трое военнослужащих, у которых 36- месячный срок службы истекает в январе 2023 года. В связи с этим возникла необходимость введения новой программы, на этот раз путем перехода от срочной военной службы к военной службе по контракту, которая планируется сроком на 5 лет. После истечения срока подписанного контракта, независимо от освобождения от военной службы или досрочной демобилизации, или по состоянию здоровья, данным военнослужащим будет выплачен гонорар в размере 5 млн драмов.

При этом, процесс перехода с обязательной военной службы на военную службу по контракту будет регулироваться решением правительства РА вместо порядка, установленного приказом министра обороны РА.

Программа предусматривает создание законодательных основ для поэтапного и регламентированного сокращения срока обязательной военной службы, в рамках которой, с учетом опыта ряда зарубежных стран, установлен определенный срок обязательной военной службы, а также возможность досрочного завершения службы для рядового состава, срок которой определен в 4,5 месяца при условии выплаты военнослужащим 24 млн драмов в государственный бюджет РА. Размер указанной суммы планируется также с той логикой, что вместо одного военнослужащего срочной службы военнослужащему по контракту будет предоставлена возможность получать ежемесячную зарплату в размере до 400 тысяч драмов в течение 5 лет.