Среда, 24 Августа 2022 15:50

АрмИнфо.С 15 сентября по 15 декабря пройдут учебные сборы резервистов. Соответствующее решение 24 августа принято на заседании правительства Армении.

Как говорится в пояснении к документу, к сборам будут привлечены до 318 резервистов, из них 210 младшего офицерского и рядового состава, 10 - прапорщиков, 98 - офицерского состава.

С 14 по 23 ноября будут привлечены 16 резервистов по специальностям ПВО, по специальностям связи - 71 резервист, из них 66 с 3 по 12 октября, 5 - с 31 октября по 9 ноября.

С 19 по 28 сентября, включительно, в учениях примут участие 26 резервистов по специальностям разведки, с 17 по 26 октября - 17 резервистов по специальностям радиоэлектронной борьбы, с 14 по 23 ноября - 11 резервистов по техническим специальностям.

До 44 резервистов тыловыми специальностями будут задействованы в сборах сс 1 по 7 октября, с 21 по 30 ноября включительно - 14 резервистов с топографическими специальностями.

В сборах примут участие 79 резервистов мотострелковых специальностей, из них 9 - с 22 по 28 сентября, 18 - с 1 по 7 октября, 34 - с 8 по 17 ноября, 18 - с 15 по 24 ноября.

С 28 сентября по 7 октября в сборах также примут участие резервисты, специализирующиеся на беспилотных летательных аппаратах, в количестве 40 человек.

Отмечается, что необходимость проведения учебных занятий обусловлена необходимостью совершенствования военных навыков, переподготовки и подготовки резервистов из состава рядовых, прапорщиков и офицеров, входящих в первую группу резерва.