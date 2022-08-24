Среда, 24 Августа 2022 11:53

АрмИнфо. С призывом к международным партнерам и посольству России в Армении осудить преступное поведение Азербайджана и принять соответствующие меры в защиту основных прав пропавших без вести армянских военнослужащих и гражданских лиц и их семей обратилась председатель комиссии Национального Собрания РА по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян.

<Азербайджан грубо нарушает международное гуманитарное право. Криминальная администрация Азербайджана своим очередным незаконным решением с января 2022 года не позволяет продолжить поиск тел пропавших без вести армянских военнослужащих и мирных жителей в оккупированных Азербайджаном районах Арцаха, стремясь причинить всем армянам душевные страдания>, - написала депутат на своей странице в Facebook.

Товмасян заметила, что заявлениями лидеров Армении, России и Азербайджана от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года

предусматривается безотлагательное решение первостепенных гуманитарных вопросов, включая <обмен военнопленными, заложниками и другими задержанными лицами и телами погибших>. Однако Азербайджан в очередной раз в одностороннем порядке нарушает межгосударственные договоренности, а также основополагающие нормы международного гуманитарного права, закрепленные в четырех конвенциях Женевской конвенции 1949 года <О защите жертв войны> и Женевских конвенциях от 12 августа 1949 г. <О защите жертв международных вооруженных конфликтов> с дополнительным протоколом 1977 г., двумя дополнительными протоколами, представляющими собой систему правил защиты человека во время вооруженного конфликта.

<Европейская конвенция по правам человека> создает сочетание взаимных инициатив и объективных обязательств между государствами-членами, и применяется принцип взаимности. Необходимость выполнения положений международного гуманитарного права очевидна, поэтому я в очередной раз призываю осудить подобное преступное поведение Азербайджана. Если Азербайджан не выполняет даже требования международного гуманитарного права, то почему премьер-министр Армении Никол Пашинян приводит в исполнение требования президента Азербайджана Ильхама Алиева. Невыполнение Азербайджаном этих гуманитарных требований фактически предоставляет возможность противостоять, а также действовать с позиции защитника гуманитарного права. Однако Никол Пашинян по непонятным причинам этого не делает>, - заметила Тагуи Товмасян.