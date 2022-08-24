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АрмИнфо. На территории торгового центра <Сурмалу> в Ереване прекращены поисковые работы гражданина, считающегося пропавшим без вести. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.
<Поисковые работы гражданина, считавшегося пропавшим без вести в результате взрыва в торговом центре <Сурмалу>, в последние дни проводились на месте возможного взрыва, где, по имеющейся информации, он, вероятно, мог находиться. В эпицентре взрыва и во всей близлежащей местности были проведены тщательные поисковые работы, в некоторых местах даже дважды. В результате поиска, к сожалению, ни тела гражданина, ни его останков обнаружено не было>, - сообщил пресс-секретарь.
Он добавил, что в течение 43 часов после пожара и взрыва спасатели извлекли из-под завалов 26 граждан, в том числе 10 живых и 16 погибших. <Таким образом, на заседании штаба было принято решение о прекращении поисковых работ>, - написал Костанян.
Напомним, что в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара 14 августа в торговом центре погибли 16 граждан, свыше 60 обратились за медицинской помощью, пропавшим без вести считается один человек. По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить детонация пиротехнических изделий на складе ТЦ. 17-18 августа в Армении и в Арцахе был объявлен траур по погибшим.
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|Идентифицирована личность последнего из считавшихся пропавшими без вести в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу> - МЧС
|Опрос: 32.8% респондентов в Армении не участвовали бы в парламентских выборах, если бы они прошли в ближайшее воскресенье
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|Российско-белорусская рок-группа <Би-2> выступит с концертом в Армении
|Хозяйствующие субъекты торгового центра <Петак> требуют дать им возможность начать работать
|В Сюнике возобновилось нормальное движение фур по трассе Ереван-Мегри
|Ситуация вокруг Лачинского коридора будет решена на основании пункта 6 Трехстороннего заявления - посольство РФ
|Глава делегации ЕС: Брюссель взаимодополняет, а не конкурирует с МГ ОБСЕ по вопросу урегулирования карабахского конфликта
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|Америабанк удостоился награды «Самый инновационный цифровой банк в Центральной и Восточной Европе 2022» по версии журнала Global Finance
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|СНБ Арцаха возбудила уголовное дело против блогера Романа Багдасаряна
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|Григорян и Гаджиев провели очередную встречу при посредничестве ЕС в Брюсселе
|<Мост дружбы> через реку Дебет, как важная часть международной магистрали Восток- Запад, приобретает стратегическое значение: Гарибашвили
|В Турции заявили об обсуждении с Россией вопроса об открытии коридора через территорию Армении
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