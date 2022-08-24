Среда, 24 Августа 2022 11:40

АрмИнфо. На территории торгового центра <Сурмалу> в Ереване прекращены поисковые работы гражданина, считающегося пропавшим без вести. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МЧС Айк Костанян.

<Поисковые работы гражданина, считавшегося пропавшим без вести в результате взрыва в торговом центре <Сурмалу>, в последние дни проводились на месте возможного взрыва, где, по имеющейся информации, он, вероятно, мог находиться. В эпицентре взрыва и во всей близлежащей местности были проведены тщательные поисковые работы, в некоторых местах даже дважды. В результате поиска, к сожалению, ни тела гражданина, ни его останков обнаружено не было>, - сообщил пресс-секретарь.

Он добавил, что в течение 43 часов после пожара и взрыва спасатели извлекли из-под завалов 26 граждан, в том числе 10 живых и 16 погибших. <Таким образом, на заседании штаба было принято решение о прекращении поисковых работ>, - написал Костанян.

Напомним, что в результате мощного взрыва и последовавшего за ним сильного пожара 14 августа в торговом центре погибли 16 граждан, свыше 60 обратились за медицинской помощью, пропавшим без вести считается один человек. По предварительным данным, причиной взрыва могла послужить детонация пиротехнических изделий на складе ТЦ. 17-18 августа в Армении и в Арцахе был объявлен траур по погибшим.