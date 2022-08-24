Среда, 24 Августа 2022 11:17

АрмИнфо. 24 августа в 06:37 в Национальный центр кризисного управления поступил сигнал о том, что возле одного из домов на улице Араратян в Ереване обнаружена граната типа <Ф-1>. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

На место происшествия выехал один боевой расчет часть пожарно-спасательного отряда и инженерно-спасательного отряда

коллективного центра сил гражданской обороны.

Саперы обезвредили боевую гранату и передали ее сотрудникам полиции.