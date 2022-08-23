Вторник, 23 Августа 2022 18:13

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 3, 5 на 2-ом переулке улицы Маргаряна, 63, 65, 67 на улице Андраника, абоненты на улицах Силикяна 5, 7, собственные дома 1-21 на 1-ой улице, 2-41 на 3-ей улице, 1-9 на 4-ой улице, 26, 28 на 6-ой улице, 2-18 на 8-ой улице, 1-32 на 9-ой улице, 1-12 на 10-ой улице, 6-27 на 11-ой улице, 1-12 на 12-ой улице, 2-20 на 13-ой улице, 1-9 на 14-ой улице, 1-40 на 15-ой улице, 1-6 на 16-ой улице, 1-17 на 17-ой улице, 1-8 на 18-ой улице, 1-15 на 20-ой улице Нубарашена, жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 112, 113, 130, 144, 150 на 6-ой улице Нубарашена, жилые дома 2, 3, 4 на 12-ой улице и жилой дом 1 на 9-ой улице Нубарашена, муниципалитет Нубарашена, земельные участки улицы Нубарашена, собственные дома кварталов “Нубарашен “Г”, “Д”, жилой дом 1 на 1-ом переулке улицы 6 в Нубарашене, собственные дома 138 на улице Арцаха, 103 на улице Сарми;

11:00-17:00 жилые дома 3/2, 5/1 на улице Абовяна, жилые дома 19, 21, 21/1,21/4 на улице Туманяна, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Сари Тага 8, 9, 10, собственные дома на улице Шаамиряннер, собственные дома на улице Манташяна, собственные дома на улицах Верин Шенгавита 10, 11; жилые дома 52, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 56 на пр. Аршакуняца, 2, 4, 6, 8 на улице Е.Тадевосяна, 5, 5/2 на улице Манташяна, 29, 31, 39 на пр. Багратуняца, жилые дома 1, 2, 19а на 10-ой улице В.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Арас Фуд”;

в Армавирской области:

10:00-12:00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

11։00-17։00 села Багар и Ервандашат;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 село Уджан;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Хачпар и Гукасаван; село Даракерт;

10:00-13:00 частично села Аралез и Нор Кянк; Авшар и Айгаван;

10:00-16:00 село Бардзрашен; села Ланджанист, Лусашох, частично села Вардашат, Урцаландж, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком-Армения”, “Юком”, воинская часть, центр управления воздушным движением ''Айаэронавигация”, телестанция Зовашена, абонент, не являющийся жильцом, “Гидромет каян”;

10:30-16:00 частично села Аревшат и Шаумян; села Бюраван и Ншаван;

12:00-14:00 частично села Норабац и Даракерт;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Агавнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:30 община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛСАГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, “Универсал”, ЗАО “Арколад”, Кооп. “Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроци”, “Ездинер”, “Акумб”, ‘Грасеняк”, “Сарнаран”, “Датавори”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, каменный рудник, садоводческая компания “Арагиль”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк; частично улица Дзагаванка и частично 15-ая улица в селе Ариндж;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично село Айкаван в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

12:00-14:00 кварталы “Шамахян”, “Андраник”; частично улица Горького в городе Дилижан;

12:00-14:30 село Енокаван, МГЭС “Хачахбюр-1”, “Хачахбюр-2” в Иджеванском регионе;

в Лорийской области:

10։00-16։00 село Одзун.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 172, 176, 180 на улице Башинджагяна, 20, 22 на улице Свачяна, гостиница “Армения Марриот” односторонне;

11:00-16:00 жилые дома 59, 59а на пр. Тиграна Меца, собственные дома 89-129 на улице Ачемяна;

11:00-17:00 гостиница “Армения Марриот” односторонне, собственные дома 38-85 на улице Бернакирнери, квартиры 13-15 на 2-ой улице Нар-Доса, жилые дома 33, 35,43, 47, 49, 51, 53 на пр. Багратуняца, 3, 5, 7 на улице Е.Тадевосяна, 60а на улице Фрунзе, собственные дома на улицах Е. Тадевосяна, Фрунзе, Л.Хачикяна, Т.Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО "Озеленение и охрана окружающей среды", детский сад N231, школа N86, жилые дома 63, 63/1, 65, 66, 67 на улице Барбюса, 1б на улице Киевяна, 6 на улице Севастополян, собственные дома 31-60 на улице Барбюса, 18-20 на улице Сепуга, жилые дома 4, 4/3, 6, 6/1 на улице Адонца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-14:30 частично село Гетазат;

10:30-16:00 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 село Кечут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 село Агавнадзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк; частично улица Дзагаванка и частично 15-ая улица в селе Ариндж;

12:00-14:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Нар-Доса, Комитаса, Абовяна, кварталы “Шираз”, “Паруйр Севак”, “Арай”, собственники “М.Аветисян”, “С.Варданян”, медицинский центр “Наири”, ООО ‘Том Шин Бетон”, “Урени”, “Егварди алрагац”, ЗАО “Армбери”, “Элита”, Асфальтовый завод; села Арагюх, Боржакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “М.Геворгян”, “Г.Петросян”, “Самвел Амирханян”, “Анаит Варданян”, “К.Пилоян”, “З.Карапетян”, “М.Арутюнян”, ООО “Алхалиа”, “Арлреями Фарм”, станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, ОАО “Зораван”, собственники “А.Варданян”, “Г.Багдасарян”, “ЗАО “Наирян”;

в Гегаркуникской области:

11։00-16։00 город Варденис полностью, ГНКО “Нейропсихологический дом-интернат Вардениса”; абоненты, не являющиеся жильцами, “Каршаин-1”, “Модуль-Сан”, села Акунк, Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук; ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Года-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”, села Лусакунк, Хачахбюр, Гегакар, Торфаван, Ваневан, Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Норабак, Айрк, Нор Шоржа, Верин Шоржа, МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Телеком-Армения”, “Виваселл-МТС”,, “Юком”, воинская часть, ООО “Капавор”;

в Лорийской области:

11:00-15:00 кварталы 3-11, улицы Арцаха, Джаукяна, Эребуни, Ханджяна, Камо, Шаумяна, Саят-Новы, В.Саргсяна, Дпроцаканнери, Мичурина, Антараин, Комарова, Абовяна, Налбандяна, Горького, Комитаса, Шаталова в городе Ташир;

в Ширакской области:

11:00-17:00 газозаправочная станция “Аджакиц Щнкернер”, расположенная в конце Ереванского шоссе, цех по обработке камня "Парвана очаг", газозаправочная станция "Гард", квартал бывшей швейной фабрики и прилегающие территории в городе Гюмри.