Вторник, 23 Августа 2022 18:12

АрмИнфо. На Площади Республики в Ереване стартовал митинг <Движения за независимость>.

В беседе с журналистами бывший руководитель аппарата Конституционного Суда Эдгар Казарян заметил, что у движения нет планов ежедневно собирать народ на акции и митинги. Это, как отметил оппозиционер, делается для того, чтобы минимизировать возможный ущерб для граждан. Даже место выбрано не случайно - рядом метро, имеются все необходимые инфраструктуры для передвижения. <Все наши действия будут продуманы, да и сам сегодняшний митинг продлится не долго, прозвучат 2-3 выступления>, - подчеркнул Казарян.

Отвечая на вопрос о возможности встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, оппозиционер высказал сомнение в том, что последний находится в правительственном здании. <Если бы он был в здании, вся площадь была бы оцеплена полицейскими, которые стали индикаторами Пашиняна>, - заметил Казарян, добавив, что нынешний премьер-министр является единственным в истории современной Армении главой правительства, у которого рабочий день истекает ровно в 18:00.

Напомним, что 11 августа Казарян объявил о начале 23 августа - дня принятия Декларации о независимости Армении - <Движения за

независимость>. Он заметил, что движение начинается 23 августа и должно закончиться 21 сентября, в день независимости РА отставкой Пашиняна. До этого оппозиционер письменно обратился в Аппарат премьер-министра Армении, попросив организовать встречу с Николом Пашиняном. На своей странице в соцсети Facebook он, в частности, отмечал: <Перед митингом на Площади Республики 23 августа в 17:00 я обратился в Аппарат премьер-министра РА, с просьбой организовать встречу с премьер- министром РА Николом Пашиняном в промежуток времени с 17:00 до 21:00 для обсуждения вопроса его отставки>.