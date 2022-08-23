Вторник, 23 Августа 2022 18:08

АрмИнфо.Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, в повестку дня которого вошли вопросы, касающиеся прогноза социально-экономического развития страны на 2023-2027 годы, а также проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы.

В мероприятии приняли участие Премьер-министр Алихан Смаилов, Руководитель Администрации Президента Мурат Нуртлеу, председатель Национального банка Галымжан Пирматов, заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, первый заместитель Руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, председатель Счетного комитета Наталья Годунова, министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Согласно представленным Премьер-министром макроэкономическим показателям, реальный рост ВВП в 2022 году составит не менее 3 %, а в 2023 году данный показатель достигнет 4 %.

Глава государства отметил достаточную сбалансированность представленного прогноза социально-экономического развития. По данным Правительства, прогнозируется номинальный рост ВВП с 103,6 трлн тенге в 2022 году до 120,7 трлн тенге в 2023 году. Увеличение доходной части бюджета прогнозируется за счет роста налоговых поступлений с 10,5 трлн тенге до 13,5 трлн тенге в 2023 году.

Положительным аспектом проекта республиканского бюджета является резкое снижение гарантированных трансфертов из Национального фонда с более чем 4 трлн тенге в 2022 году до 2,2 трлн в 2023 году. На макроэкономическую стабильность также положительно повлияет снижение ненефтянного дефицита с 8,3 % до 6,8 % в 2023 году.

Подводя итоги, Касым-Жомарт Токаев вновь обратил внимание Правительства на необходимость обеспечения качественного планирования и распределения финансовых средств. В целом Президент поддержал представленный прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 2023-2027 годы и проект республиканского бюджета на 2023-2025 годы с учетом их доработки по обсужденным в ходе совещания моментам.