Вторник, 23 Августа 2022 18:07

АрмИнфо.Неумение анализировать факты и обстоятельства вольно или невольно сделало пользователей социальных сетей солдатами информационной войны, ведущейся против государственных структур Арцаха.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр территориального управления и инфраструктур Арцаха Айк Ханумян, комментируя ситуацию вокруг Бердзора и Ахавно, которые уже в ближайшие дня отойдут под контроль Азербайджана.

<Поскольку дезинформация и целенаправленные информационные атаки зашли слишком далеко, опубликую некоторые факты. В середине августа электричество в Ахавно было отключено от подстанции Бердзор, Ахавно и Бердзор начали получать электричество по линии, идущей из Степанакерта. Через несколько дней огонь сжег опоры ЛЭП и уничтожил только что проложенную линию. В Бердзоре украли трансформаторное масло. Вспыхнувший в Бердзоре пожар создал серьезные угрозы для высоковольтной линии электропередач, идущей из Армении в Арцах. В районе Ахавно был похищен оптоволоконный кабель, из-за чего в Арцахе некоторое время не было интернета. Вышки связи были разграблены и уничтожены ворами металлолома>, - отметил министр.

Он продолжил, что власти республики, госорганы призывали не поджигать дома, не сносить, не разворовывать инфраструктуру. <Государственные органы обладают большей информацией и учитывают больше обстоятельств при принятии решений, чем активисты Facebook. К сожалению, информационный террор значительно ослабил способность государственных институтов реагировать на вызовы, что является одним из недостатков системы управления. И в результате получается, что какой-нибудь ренегат-"активист" может взять такси, приехать в Ахавно или Бердзор, устроить там пожар, и быть более патриотичным, чем сотрудники госучреждений, обеспечивающие бесперебойную работу инфраструктур, живут со своими семьями в Арцахе, участвовали в войне и ежедневно участвуют в принятии решений по вопросам безопасности. Неумение анализировать факты и обстоятельства сделало наших пользователей социальных сетей вольно или невольно солдатами информационной войны, ведущейся против государственных структур Арцаха>, - написал Ханумян.

Он добавил, что в то время, когда большую роль начинают играть дезинформация и манипулирование, власть перестает существовать.

<Даже люди, решающие насущные проблемы, в одночасье могут быть уничтожены дезинформационной атакой. В таком случае единственный выход - усиление потенциала государственных институтов, укрепление позиций государственных институтов. Война против этих структур, которую мы наблюдаем в эти дни, - это война против власти с наибольшим организационным потенциалом в Арцахе>, - подчеркнул арцахский министр.