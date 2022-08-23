Вторник, 23 Августа 2022 16:41

АрмИнфо. Только в августе текущего года в вооруженных силах Армении зафиксировано 7 случаев смертей военнослужащих. Об этом 23 августа в ходе обсуждений по теме <Смертность в армии, почему ничего не меняется> заявил правозащитник Артур Сакунц.

По его словам, смерть троих из них была связана с наличием проблем со здоровьем, в одном случае зафиксировано убийство, и в трех случаях к гибели солдат привело нарушение режима прекращения огня. Правозащитник подчеркнул, что смерть или гибель каждого из этих

солдат должны стать предметом чрезвычайных расследований. В частности, важно изучить состояние медицинских служб, безопасность военных позиций, уровень дисциплины в вооруженных силах, соответствующих приказов и т.д. Все эти вопросы, подчеркнул Сакунц, должны найти свое решение, поскольку человек выполняет свои обязательства, и у государства должны быть свои обязательства, чтобы жизнь человека была безопасной. <В условиях, когда служба солдата, его безопасность не обеспечивается на должном уровне, в этом случае, конечно, звучат сигналы, на которые практически нет никаких откликов>, - заметил правозащитник.

Он подчеркнул, что за истекшие месяцы в вооруженных силах страны зафиксировано 40 случаев смертности в ВС, по 14 из которых не было официальных публикаций. Между тем, государство обязано не только предоставлять соответствующую информацию, но и выступать с разъяснениями. <Недостаточно отнекиваться и кивать в сторону возбужденных уголовных дел, поскольку в данном случае речь идет о попытках ухода от ответственности>, - сказал Сакунц, добавив, что оборонное ведомство по каждому из этих случаев должно было проводить служебные расследования и оповещать об их результатах общественность, выступая с разъяснениями.