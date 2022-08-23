Вторник, 23 Августа 2022 16:01

АрмИнфо. Сегодня утром 23 августа состоялась встреча глав пяти парламентских сил Арцаха с руководством российских миротворческих сил. Об этом сообщает пресс-служба Национального Собрания Арцаха.

Согласно источнику, основанием для встречи стало недавнее заявление советника- посланника посольства России в Ереване Максима

Селезнева, а также очередное нарушение Азербайджаном режима прекращения огня в начале августа и вопросы безопасности. В ходе встречи должностными лицами миротворческих сил Российской Федерации были даны разъяснения по вышеуказанным вопросам. В частности, было отмечено, что в трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года говорится, что новый маршрут, связывающий Арцах с Арменией, будет иметь тот же правовой статус, что и ныне действующий коридор, и будут сохранены все компоненты безопасности, начиная от 5-километровой зоны безопасности и заканчивая размещением блокпостов российских миротворческих сил.

Касаясь последних событий, командование российских миротворческих сил отметило, что сделало необходимые выводы относительно августовских инцидентов, заверив, что приложит дополнительные усилия для предотвращения подобных нарушений в будущем и обеспечения надлежащей безопасности армянского населения.