Вторник, 23 Августа 2022 10:59

АрмИнфо.Независимость для нас - это безопасность, обеспечивающие которую международные структуры <дают трещины>, и одна из первых трещин, к сожалению, проявилась в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в поздравительном послании премьер-министра Никола Пашиняна по случаю 32-й годовщины принятия декларации независимости Армении.

<Принятая Верховным советом 23 августа 1990 года эта декларация гласит о том, что Армянская Советская Социалистическая Республика начинает процесс становления независимого государства. Начавшийся процесс де-юре завершился референдумом о независимости от 21 сентября 1991 года и признанием Республики Армения со стороны международного сообщества. Де-факто этот процесс не завершен до сегодняшнего дня, и это не потому, что у нас нет независимости, а потому, что независимость подобна здоровью, о котором, даже если оно есть, нужно заботиться каждый день>, - говорится в послании.

Как указывает премьер, правительство каждый день борется за независимость Республики Армения. <Независимость - это нормализованные отношения с соседями. Хотя с некоторыми из наших соседей у нас прекрасные отношения, в отношениях с другими нет значительного прогресса, потому что они требуют от нас слишком большую цену, или думают, что мы требуем от них слишком большую цену.

Независимость для нас - это крепкие союзнические отношения, но союзники не всегда являются только вашими союзниками, но и союзниками тех, кто против вас.

Независимость - это встреча лицом к лицу, и ради своей независимости и государственности мы должны иметь волю встретиться лицом к лицу с самими собой, со своей историей и со своим мировоззрением. Независимость - это мышление, государствоцентричное мышление, и отсутствие его растрачивает суверенитет, безопасность, будущее.

Независимость - это свобода, и в нашем понимании, народ создал независимое государство, чтобы чувствовать себя в нем свободно и безопасно. Независимость - это образование, и пока каждый ребенок, живущий в самом отдаленном селе, не будет иметь такой же доступ к образованию, как и в центре столицы, мы должны с грустью смотреть в свое будущее.

Независимость - это правопорядок, верховенство закона и права; и именно уважение к закону, а не умение обходить его, должно быть признаком превосходства.

Независимость - это работа, такая работа, которая должна создавать и созидать, а не растрачивать и портить.

Независимость схожа с библейской притчей о десяти талантах, мораль которой такова: ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что он имеет.

Следовательно, будем независимы — получим независимость.

Поздравляю всех с 23 августа>, - отмечается в обращении главы правительства РА.