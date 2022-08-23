Вторник, 23 Августа 2022 10:56

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призывает Конгресс США провести расследования в связи с отказом администрации Джо Байдена предоставить значительные объемы гуманитарной помощи уязвимому армянскому населению Арцаха. Об этом говорится в сообщении ANCA.

Согласно источнику, в письмах, направленных руководству Конгресса и членам Сената и Палаты представителей США, председатель ANCA Раффи Амбарян призвал Конгресс расследовать причины блокады администрацией

Байдена гуманитарной помощи, адресованной армянским семьям Арцаха, которые столкнулись с агрессией, этническими чистками, перекрытием доступа к еде, воде, топливу и другим жизненно необходимым ресурсам.

Ссылаясь на стремление правительства Азербайджана добиться того, чтобы <арцахские армяне вымерли с голоду>, Амбарян подчеркнул, что администрация США фактически не направляет гуманитарной помощи, чтобы помочь армянским семьям, проживающим в Арцахе>. <Америка не должна быть замешана в этнической чистке в Арцахе со стороны Азербайджана>,- подчеркнул он.

В письме ANCA содержится призыв к законодателям потребовать от администрации Байдена через госсекретаря Энтони Блинкена и руководителя Агентства США по международному развитию (USAID) Саманту Пауэр ответить на четыре вопроса - какие конкретные действия предприняла администрация Байдена, чтобы помочь находящимся в опасности армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, какие конкретные планы есть у администрации Байдена, чтобы помочь находящимся в опасности армянам, проживающим в Нагорном Карабахе, провела ли администрация Байдена оценку потребностей в связи с гуманитарным кризисом, с которым столкнулось армянское население Арцаха, какой диапазон бюджета администрация Байдена считает достаточным и подходящим для решения гуманитарного кризиса, с которым столкнулось армянское население Арцаха.