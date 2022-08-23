Вторник, 23 Августа 2022 10:55

АрмИнфо. На территории Армении 23 августа после полудня ожидается дождь с грозой. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям РА.

В то же время, как отмечает источник, с 24 по 27 августа ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 2-5 м/с. С 23 по 25 августа в предгорьях Арагацотна и Котайка, в регионе Армавир в вечерние часы ожидается усиление ветра с порывами до 14-17 м/с. С 26 по 27 августа температура воздуха постепенно повысится на 2-4 градуса.

В Ереване с 23 по 27 августа прогнозируется погода без осадков. В вечерние часы с 24-27 августа ожидается усиление ветра с порывами до 13-15 м/с.

МЧС также предупреждает, что в связи с высоким тепловым фоном и отсутствием осадков в предгорьях и в долинах республики в эти дни высок риск возникновения пожаров.