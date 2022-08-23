Вторник, 23 Августа 2022 10:53

АрмИнфо.Благотворительный фонд бывшего депутата Национального Собрания, председателя партии <>Процветающая Армения> Гагика Царукяна приобрел земельные участки на склонах горы Атис. Об этом сообщает сайт <Хетк>.

СМИ выяснило, что 10 августа 2022 года фонду <Гагик Царукян> были отчуждены 3 отдельных земельных участка в укрупненной общине Акунк Котайкской области. Глава общины Акунк Унан Рубенян 10 августа по результатам аукционов, проведенных 17 июля того же года, принял решение об отчуждении в общей сложности 7 гектаров сельскохозяйственных угодий в пользу фонда>, за которые последний должен заплатить или уже заплатил в городской бюджет 2 млн 766 тыс драмов. Ранее "Хетк" сообщал, что благотворительный фонд "Гагик Царукян" приобрел 9 земельных участков на горе Атис, на вершине которой планировал установить монументальную статую Иисуса Христа. Премьер-министр Никол Пашинян положительно оценил идею Гагика Царукяна, которую, впрочем, не поддерживает Армянская Апостольская церковь.

О своем намерении возвести в Армении статую Иисуса Христа бизнесмен заявил еще в начале года. Тогда же был объявлен конкурс, по

результатам которого был отобран нынешний проект, который предусматривалось осуществить в течение трех лет. Помимо Армянской Апостольской Церкви, против проекта выступили также Министерство окружающей среды и Министерство образования, науки, культуры и спорта. Основанием для данной позиции послужило как отсутствие профессионального заключения по проекту, так и наличие на горе древней крепости-городища бронзового и железного веков.