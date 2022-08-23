Вторник, 23 Августа 2022 10:46

АрмИнфо.Сегодня, 23 августа исполняется 32-ая годовщина со дня принятия декларации о независимости Армении. В этот день в 1990 году Верховный Совет Армянской ССР принял документ, положивший начало независимости государства.

<Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность за судьбу армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года <О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха>, развивая демократические традиции образованной 28 мая 1918 года независимой Республики Армения, имея целью создание демократического, правового общества, провозглашает начало процесса утверждения независимой государственности>, - говорилось в тексте декларации.

Спустя чуть более года в стране был проведен референдум о независимости, на котором подавляющее большинство граждан высказалось

за выход республики из состава СССР.

Сегодня многие считают, что процесс становления независимого государства еще не завершился, и стране необходимо постепенно укреплять и развивать основы строительства самостоятельного субъекта международного права. Ара Саакян, вместе с первым президентом РА Левоном Тер-Петросяном (тогда еще председателем Верховного Совета республики) подписавший 32 года назад текст декларации, предложил всем депутатам того самого Верховного Совета Армянской ССР собраться сегодня, чтобы обсудить сложившуюся в стране ситуацию.