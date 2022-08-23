Вторник, 23 Августа 2022 01:26

АрмИнфо. Циркулирующая в СМИ и социальных сетях информация о том, что в случае возможного транзитного проезда автотранспортом через территорию РА из Азербайджанской Республики в Нахиджеванскую Автономную Республику и в обратном направлении местные и международные дороги РА будут перекрыты во время транзита, что будет препятствовать свободному передвижению жителей Армении, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении Служба национальной безопасности Республики Армения.

<Сообщаем, что проект постановления правительства <О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Армения от 12 мая 2011 года № 703>, введенный в обращение Службой национальной безопасности Республики Армения, предусматривает открытие 3 новых контрольно-пропускных пунктов, которые предоставят возможность транзита из Азербайджанской Республики автомобильным транспортом для проезда в Нахиджеванскую Автономную Республику.

В настоящее время разрабатываются возможные маршруты и порядок транзита, при которых не планируется перекрытие местных и/или международных (межгосударственных) дорог и/или другие ограничения для передвижения населения Армении, а также иностранцев и их транспортных средств>, - отмечается в заявлении ведомства.

Отметим, что ранее в армянских СМИ была растиражирована соответствующая информация