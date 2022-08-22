Понедельник, 22 Августа 2022 18:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-17:00 жилые дома 18, 20 на улице Маргаряна, абоненты-жильцы жилых домов 23, 25, 27 на улице Андраника;

11:00-15:00 собственнеы дома 8-17 на 1-ом переулке Глинки, собственные дома 28-91 на улице Лисиняна, собственные дома 1, 4, 6 на улице Мичурина.

11:00-17:00 подьезды 3, 5, 9 жилого дома 19 на улице Хагаг Дон, жилые дома 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52/1, 52/2 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Мега Хом” и субпотребители, ООО “Лапортива”, “Нарсан”, жилой дом 39 на улице Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мебельный салон “Клайк”, ООО “Ретине Норут”, частично квартал “Киликия”, жилые дома 12, 14, 16, 18, 20 на улице Парпеци, абоненты-жильцы жилых домов 52, 54 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31, 47 на 16-ой улице Камарака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 4-68 на 2-ом переулке улицы Камарака, 4-78 на улице П.Севака, 13Г-45Г на улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 63, 63/1, 65, 66, 67 на улице Барбюса, 1Б на улице Киевяна, 6 на улице Севастополян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 31-62/1 на улице Барбюса, 18-20 на улице Сепуга и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/14, 27/107 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 27/15 на улице Рубинянца, 25 на улице Герцена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 56, 165/1 на пр. Комитаса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Айнтап и Нор Харберд; села Урцадзор, Даштакар, Шагап, ЗАО “Пасеп Интернейшнл”, ООО “АТГ Стоун” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:00 частично село Шаумян;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 село Гндеваз; частично село Кечут; птицефабрика Гндеваза, ЗАО “Джермук Груп”, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком Армения”, “Юком”, тоннель “Арпа-Севан”, абонент (не являющийся жильцом) “Арскар”;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк; частично улица Дзагаванка, частично 15-ая улица села Ариндж;

11:00-16:30 община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛСАГ”, “Зовуни”, ‘Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, Транс газ”, ‘Каре Дар”, “Универсал”, ЗАО “Арколад”, кооп. ‘Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроц”, “Ездинер”, “Акумб”, ‘Грасеняк”, “Сарнаран”, “Датавори”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, садоводческая компания “Арагил”, каменный рудник;

в Гегаркуникской области:

10:00-12:00 село Астхадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։30-16։30 села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор, Карчахбюр, Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Севан Ишхан”, воинская часть Карчахбюра, национальный парк “Севан”, ЧП “Хачатрян Саарон”, станции сотовых операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”;

в Ширакской области:

10:00-16:00 села Вардахбюр, Салют, Лернут в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 центральная часть села Гором в Артикском регионе;

10:00-16:00 село Харьков в Анийском регионе;

в Сюникской области:

11:00-16:00 села Ацаван, Тасик, Аревис, Салвард, Танаат, Бнунис, Торуник и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 1, 3, 5 на 2-ом переулке улицы Маргаряна, 63, 65, 67 на улице Андраника, абоненты на улицах Силикяна 5, 7, собственные дома 1-21 на 1-ой улице, 2-41 на 3-ей улице, 1-9 на 4-ой улице, 26, 28 на 6-ой улице, 2-18 на 8-ой улице, 1-32 на 9-ой улице, 1-12 на 10-ой улице, 6-27 на 11-ой улице, 1-12 на 12-ой улице, 2-20 на 13-ой улице, 1-9 на 14-ой улице, 1-40 на 15-ой улице, 1-6 на 16-ой улице, 1-17 на 17-ой улице, 1-8 на 18-ой улице, 1-15 на 20-ой улице Нубарашена, жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 112, 113, 130, 144, 150 на 6-ой улице Нубарашена, жилые дома 2, 3, 4 на 12-ой улице и жилой дом 1 на 9-ой улице Нубарашена, муниципалитет Нубарашена, земельные участки улицы Нубарашена, собственные дома кварталов “Нубарашен “Г”, “Д”, жилой дом 1 на 1-ом переулке улицы 6 в Нубарашене, собственные дома 138 на улице Арцаха, 103 на улице Сарми;

11:00-17:00 жилые дома 3/2, 5/1 на улице Абовяна, жилые дома 19, 21, 21/1,21/4 на улице Туманяна, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Сари Тага 8, 9, 10, собственные дома на улице Шаамиряннер, собственные дома на улице Манташяна, собственные дома на улицах Верин Шенгавита 10, 11; жилые дома 52, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 56 на пр. Аршакуняца, 2, 4, 6, 8 на улице Е.Тадевосяна, 5, 5/2 на улице Манташяна, 29, 31, 39 на пр. Багратуняца, жилые дома 1, 2, 19а на 10-ой улице В.Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Арас Фуд”;

в Армавирской области:

10:00-12:00 села Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч;

11։00-17։00 села Багар и Ервандашат;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 село Уджан;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Хачпар и Гукасаван; село Даракерт;

10:00-13:00 частично села Аралез и Нор Кянк; Авшар и Айгаван;

10:00-16:00 село Бардзрашен; села Ланджанист, Лусашох, частично села Вардашат, Урцаландж, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Телеком-Армения”, “Юком”, воинская часть, центр управления воздушным движением ''Айаэронавигация”, телестанция Зовашена, абонент, не являющийся жильцом, “Гидромет каян”;

10:30-16:00 частично села Аревшат и Шаумян; села Бюраван и Ншаван;

12:00-14:00 частично села Норабац и Даракерт;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Агавнадзор;

в Котайкской области:

11:00-16:30 община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛСАГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, “Универсал”, ЗАО “Арколад”, Кооп. “Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроци”, “Ездинер”, “Акумб”, ‘Грасеняк”, “Сарнаран”, “Датавори”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, каменный рудник, садоводческая компания “Арагиль”;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк; частично улица Дзагаванка и частично 15-ая улица в селе Ариндж;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично село Айкаван в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

12:00-14:00 кварталы “Шамахян”, “Андраник”; частично улица Горького в городе Дилижан;

12:00-14:30 село Енокаван, МГЭС “Хачахбюр-1”, “Хачахбюр-2” в Иджеванском регионе;

в Лорийской области:

10։00-16։00 село Одзун.