Понедельник, 22 Августа 2022 14:07

АрмИнфо.Лишь 12 % респондентов в Армении после 2020 года посещали Арцах. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Правило и порядок".

Так, на вопрос когда вы были в Арцахе, лишь 12% респондентов ответили, что после широкомасштабной агрессии азербайджано-турецкого тандема против Арцаха. 55.8% опрошенных сказали, что были до войны 2020 года.

На вопрос, как вы относитесь к разговору премьер-министра РА Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и поздравлении последнего с религиозным праздником 9.4% респондентов ответил однозначно положительно, 21.8% - скорее положительно, 9.8%- скорее отрицательно, 34.6% - однозначно отрицательно, еще 24.5 % опрошенных затруднились сказать.

Вместе с тем, 53.4% опрошенных убеждены, что сегодня в Армении нет политзаключенных, а 46.6% - считают, что таковые есть.

При этом 73.1% опрошенных были информированный о судебном процессе вокруг кинорежиссера Армена Григоряна. 26.9% - не были информированы. И лишь 11.6 % опрошенных винят действующие власти РА в смерти Григоряна, 6.4% - судебные власти, 45.7% - полагают, что никто не виноват и у него были проблемы со здоровьем. 4.6% дали иной ответ, еще 35. 9 % затруднились ответить.

В тоже время на вопрос, на ваш взгляд оппозиционные фракции в сентябре должны вернуться в парламент 11.4% респондентов сказали однозначно да, 14.7% - скорее да, 11.1% скорее нет, 31.4% - скорее нет, 31.2 % - затруднились ответить. При этом на вопрос, если бы в ближайшее воскресенье были выборы за какой блок или политическую силу вы бы отдали голоса 16% респондентов назвали "Гражданский договор" Никола Пашиняна, 5.1% - блок "Айастан" Роберта Кочаряна, 2.7% блок "Честь имею" Сержа Саргсяна, 2.3% - партию "Процветающая Армения" Гагика Царукяна.

4.5% отметили, что ни за кого, 12.1% отказались ответить, 15.6% - затруднились ответить, 32.8% - отметили, что не участвовали бы в выборах.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 30 июня по 5 августа этого года, объем выборки составил 1005 человек, ошибка выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.